空軍屏東基地日前傳出百名官兵食物中毒，不料18日高雄市衛生局下午3時也獲報，高雄陸軍官校發生集體食物中毒情況，多人緊急被送往高雄國軍總醫院治療，衛生局經查共251人出現症狀、14人送醫，19日為止已全數康復。

陸軍官校19日表示，入伍生團部分入伍生於17日晚間開始，出現腸胃不適及腹瀉症狀，陸續至醫務所就診，其中有14員轉診至高雄國軍總醫院診療，均已痊癒出院。本案發生後即按程序通報地方衛生局，共同配合地方衛生局查察原因。

衛生局前往稽查，現場共抽驗約53件相關檢體，目前全數送驗中。衛生局並要求19日停止供膳1日，配合調查且完成清消始可恢復供膳。

陸軍官校今天表示，所轄入伍生團部分入伍生於17日晚間開始，出現腸胃不適及腹瀉症狀，陸續至醫務所就診，其中有14員轉診至高雄國軍總醫院診療，均已痊癒出院。

陸軍官校表示，本案肇生後即按程序通報地方衛生局，陸軍司令徐上將獲悉後，即指派副司令何中將於18日進駐學校，整合指導國防部軍醫局、國軍高雄總醫院等單位專業醫療人員，共同配合地方衛生局查察原因。

陸軍官校強調，目前已完成食物及部分人員排泄物檢體採集，後續全力配合調查；另要求單位妥善照顧入伍生，並派遣醫官至各單位實施衛教宣導，指導落實餐飲衛生安全、環境消毒等積極防範作為，以維官兵健康及維護部隊戰力。