新北市政府為改善三重地區人行環境，針對人口密集地區及學校周邊環境進行人行道更新、拆除使用率低之陸橋等施工，新北市長侯友宜今(19)日前往施工中的三重區正義北路人行道視察；侯友宜表示，2月份開始施工沿線35組台電變電箱、17組中華電信交換箱、燈桿、號誌桿及汽機車格進行整頓，整個工程預計在10月底完工。

正義北路人行道改善工程於2022年2月19日開工，將於2022年10月底完工，除既有人行道翻新及拓寬，並將沿線35組台電變電箱、17組中華電信交換箱、燈桿、號誌桿及汽機車格整併為設施帶，建構筆直且通順的人行環境，另在各路口處皆設置無障礙斜坡道及導盲設施，確保身障人士通行安全。

新北市養工處長馮兆麟表示，從2019年起市府投入預算並積極爭取中央前瞻計畫經費補助，4年間三重區已辦理12處人行道改善專案工程，9處已完工，其中包含7處學校周邊通學廊道改善工程，目前尚有3處施工中，分別為三重區正義北路(重新路至重陽路)人行道及附屬設施改善工程、新北大道一段(三重區公所周邊)人行道改善工程及新北科技園區(光復路二段及興德路口)周邊人行道改善工程，合計4年人行道改善總經費約3.66億元，改善總長度達11.71公里，改善面積為3萬2649平方公尺，另針對使用率低落的陸橋亦完成5座拆除。

新北市長侯友宜表示，人本環境的推動是一個非常重要的施政，三重區的正義南路人行步道已改善完畢，在今年2月我們快速啟動正義北路的整個兩側路段，做好整個無障礙設備設施，讓人本的環境能夠快速的在人口聚集的三重正義北路有一個優質的環境。

工務局長詹榮鋒說，新北市府有計畫地針對全市各行政區整體進行改善，尤其是人口密集地區及學校周邊環境，三重地區後續尚有五華街人行道、新北高中、明志國中與修德國小周邊人行道將進行改善，期待創造更多友善、人本通行環境。