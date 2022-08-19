高雄捷運公司打造的鳳翼天翔大型投影場域，即日起在美麗島、中央公園捷運站進行名畫精華投影，透過「高捷x會動的文藝復興」講座，不出國就能來一場跨越時空藝術之旅。

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」正在國立高雄科學工藝博物館展出，開展以來佳評如潮，大型投影內容包括米開朗基羅「創世紀」、波提且利「維納斯的誕生」、「春」、「納斯與戰神」等，都是世界知名博物館收藏經典名畫，展區內不僅可近距離觀賞名畫，還有動態展示、細部解說，讓觀眾跨越時空享受聲光之美。

為了讓更多人一睹文藝復興風采，高捷公司與主辦單位翡冷翠文創公司打造鳳翼天翔大型投影場域，即日起在美麗島、中央公園捷運站進行大型名畫精華投影，超大畫面尺寸與魄力，讓現場旅客不僅駐足觀賞名畫，更是整個人被放大的名畫所包圍。

翡冷翠文創表示，位於科工館的展區，是全球第一個匯集文藝復興300年藝術精華的展覽，運用原寸仿真、AR介紹及540°環場播映、穹頂圓弧投影、立體環繞音效等技術，多元呈現及重新演繹文藝復興時期24位大師284幅鉅作，以及「世界文化遺產」佛羅倫斯聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」，提供觀眾極致的沉浸式體驗。

高捷公司今天新聞稿表示，搭配美麗島站壯麗的「光之穹頂」藝術裝置以及地面大型投影設備，將文藝復興名畫之美表現得淋漓盡致，提供市民在搭車、逛街之餘美麗體驗。歡迎民眾在暑假尾聲，來美麗島站與中央公園站享受名畫精華洗禮；想進一步探索完整內容，除了造訪科工館展區，可鎖定相關免費系列講座。

「高捷x會動的文藝復興」藝術講座，邀請藝文專欄作家、藝術策展人葛咏娟主講，主題包括「為什麼文藝復興是藝術史上最厲害的時代？」「文藝復興時期的人們是怎麼生活？」。時間為9月3、4日下午2時到3時，地點在高雄科工館B301教室。報名連結 https://reurl.cc/MNRLOX（限額90名，額滿為止，相關資訊洽翡冷翠文創臉書粉絲專頁）。

「會動的文藝復興」沉浸式光影藝術展-高雄站，將展出到10月6日。展覽資訊高雄捷運x高雄輕軌臉書粉絲專頁，以及翡冷翠文創官網；購票ibon售票系統、博客來售票網、udn售票網、GOMAJI團購網、KLOOK、KKTIX、TIXFUN、全家FamiPort。（編輯：孫承武）1110819