知名歌手王心凌近期因陸綜《乘風破浪》再度翻紅，一首《愛你》勾起不少觀眾的回憶，在該節目奪下第1名的她獲得不少代言邀約，日前曬出與好友潘瑋柏、吳克群一起吃飯時的合照，這個組合讓網友直呼「都是青春裡的人！」

王心凌雖然行程滿檔，但也趁著空檔與好友潘瑋柏、吳克群相聚一起吃飯，昨（18）日在社群PO文寫道，「謝謝克群請吃飯，好久不見的瑋柏，朋友相聚開心的晚餐。」事實上，王心凌曾與吳克群合作歌曲《NANANA》，吳克群曾特地向劇組請假力挺王心凌演唱會，並合唱合作歌曲，潘帥也加入飯局敘舊，網友紛紛表示，「眾星雲集啊」、「棒棒的，第一次看三位偶像同框」、「太喜歡你們了」，更有粉絲敲碗求合作，「你們三個一起合唱吧，三個都很有才華。」

據悉，潘瑋柏與吳克群都參與《披荊斬棘的哥哥2》錄製，第2季於今（19）日開播，不久前在《浪姐3》奪冠並身兼隊長的王心凌，替雙帥加油，並告訴吳克群，「披荊斬棘！建議還是要控制一下，不要太累，不要當隊長。」，吳克群則回覆道，「隊長的建議，我虛心接受，如果遇到任何難題，我再來請示隊長。」