柯嗆都更畫大餅很容易 陳時中反擊：批評前請看清資料

民進黨台北市長參選人陳時中質疑柯市府稱公辦都更有28案，將重複的計畫算作2案，只有26案。台北市都市發展局澄清，推動公辦都更總計28案，公辦都更1.0共18案，公辦都更2.0共10案，並無重複。

陳時中今出席台北國際旅展指出，柯市府稱公辦都更有28案，但其實都更1.0與2.0有有兩案是重複的，因此只有26案，並批柯把兩次計畫有重複的算做2案，那是不合理的算法，更回嗆柯文哲要批評別人，也請幕僚提供正確的數字。

不過陳時中記者會時不知是資訊不全或口誤，稱重複的2案是斯文里跟大直北安段，事後幕僚才以文字更正重複的2案為「水源二、三期與南機場」。

對此，北市都發局澄清，推動公辦都更總計28案，公辦都更1.0共18案，公辦都更2.0共10案，其中南機場一二三期整宅案共有13棟建物，戶數有208戶，分列為7個更新單元，各單元推動方式及進度不一，市府亦依居民意願協助推動其成立更新會辦理都更(1.0)或申請公辦都更2.0。

都發局也說，今年新增推動公辦都更1.0案件為磚仔窯公辦都更案，新增公辦都更2.0案件為台肥丁公辦都更案，因此公辦都更案件數量共計28案，並無重複。