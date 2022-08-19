吳念軒在拍攝主視覺時展現好腰力。（衛視中文台提供）

《仙女姐姐來我家》主視覺大公開，呈現輕喜劇氛圍。 （衛視中文台提供）

全新8點檔《仙女姐姐來我家》主視覺影像及幕後花絮首度大公開，主視覺中吳念軒為了做出空中C字型飆浮姿勢，大秀好腰力，挑戰高難度僅用屁股支撐在箱子上，空中拉長雙腿，整個人看起來就是個標準C字型，每次拍攝時間長達5秒以上不能動，還要拍好幾次調整表情和動作，看起來輕鬆寫意，大秀核心肌群好腰力，一旁工作人員都讚譽有加。

吳念軒私下幽默調皮，當工作人員好奇問他身上配件側背包裡放了什麼，只見他東掏西找後，竟比出拇指、食指做出愛心手勢對鏡頭放電，讓工作人員直呼好會撩。

他還化身劇中執行製作角色，在女主角夏朧拍攝「仙女照」時，不忘打氣加油：「很好！采竹(女主角名)再來，再一個！」下一秒還拿起吹風機幫夏朧吹出飄逸仙女美感，沒想到他被攝影師一陣閃光燈閃到眼睛睜不開，不小心失手把夏朧頭髮吹得歪七扭八，他的助攻「傑作」讓現場所有工作人員笑到不行。

女主角夏朧拍照時，攝影師希望可以帶有甜蜜感，早就把劇本背到滾瓜爛熟的她，一秒化身成仙女采竹，腦袋不停回想劇本中和吳念軒的甜蜜戲場次，想像竹仙女如何努力體驗人間愛情、懂得人心才能回到天庭，也希望將這樣的感情傳達給鏡頭前的觀眾們，所以當吳念軒在鏡頭外幫她打氣加油，還親手操控吹風機幫忙，即便「笑果」十足，仍充滿甜蜜感面露甜笑，大方回獻法式飛吻對吳念軒表示感謝。

為了塑造出輕喜劇氛圍感，這次主視覺特別以輕鬆逗趣的構圖，呈現出仙女降臨凡間王家，一家人仰馬翻的創意動作，像是飾演王爸爸的尹昭德趣味掛在曬衣繩上；飾演王媽媽李之勤穿著家居服買菜；韓瑜、黃薇渟、李聿安三姊妹各自展現個性；還有吳念軒在空中懸浮深情望著仙女夏朧的模樣。

《仙女姐姐來我家》是一部具有奇幻色彩的家庭輕喜劇，輕鬆幽默、溫馨感人。講述一個沒有心、不懂得人間情慾的竹仙女—采竹，被王母娘娘打入凡間，必須懂得「人心」，才能重返天庭。於是祂遇上了在人間擁有超高「陰德值」的人類—王琥珀，以及可愛的王家一家人，2人從此展開了奇妙的人仙情緣。

《仙女姐姐來我家》10月4日起，每週一至週五晚上8點，衛視中文台全台首播。