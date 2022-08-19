花蓮縣選舉委員會主委顏新章張貼選舉公告。（花蓮縣選委會提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣選委會張貼年底公職人員應選席次、選區劃分等相關公告，以5月31日選舉基準日的人口數計算，其中富里鄉人口總數跌破1萬人，下屆鄉民代表席次從原本11席，大減為7席；另新城鄉，則有青年住宅交屋，人口數增長，增加一席「新秀村」。

花蓮縣選舉委員會主委顏新章表示，花蓮縣應選縣長1名，縣議員33名，包含區域議員23名、平地原住民議員7名、山地原住民議員3名，全縣分為10個選舉區。鄉鎮市長選出13名、鄉鎮市民代表138人、村里長177名。

其中，鄉鎮市民代表部分，比4年前少了4名。選委會說明，根據今年5月31日選舉基準日人口數，富里鄉總人口未滿1萬人，依地方制度法第33條第2項規定，鄉民代表名額不得超過7人，因此將由原本11席降至7席，區域代表6席，平地原住民1席。

原住民鄉鎮的秀林鄉，仍維持11席，現行均為區域代表（含山地原住民代表），但因平地原住民人口數達到一定比率，依地方制度法、地方立法機關組織準則相關規定，必須有1席平地原住民代表，經縣府請示內政部函釋，再由縣選委會召開委員會審議通過，調整為10席區域代表及1席平地原住民代表。

村里長部分，應選總額177名，比本屆多出1名，原因是新城鄉因青年住宅交屋，人口增加，在去年10月調整行政區域，由北埔村另劃一「新秀村」，新城鄉由8村增為9村。

花蓮縣選委會表示，年底地方公職人員選舉將於11月26日投開票，將於8月25日公告候選人登記時間、地點、應備具之表件及應繳納之保證金數額等事項公告，8月25日至9月2日領表，8月29日至9月2日受理候選人登記申請，也提供縣長、縣議員候選人登記預約服務，方便參選人。

富里鄉人口下滑、青年外流嚴重，當地去年新生兒59人、人口少於1萬人，為此富里鄉代會通過自治條例，在富里鄉出生新生兒「生一胎領8萬」，加上縣府2萬元生育津貼，等於生一胎10萬元，「一次領」額度為花蓮縣最高，希望藉此穩住人口數，也希望能吸引年輕人返鄉定居。