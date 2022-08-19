全球討人厭App軟體分析。（圖／Electronics Hub網站）

智慧型手機已經是民眾日常生活不可缺少的隨身用品，而智慧型手機上的App軟體各有不同功能，有國外科技網站針對App進行大調查，透過大數據分析，哪一款軟體是用戶們最討厭的App，在台灣最不受歡迎的App也跟著曝光。

科技網站Electronics Hub針對手遊、社群及交友軟體等87個App進行調查，透過推特文章的數據進行分析，資料基礎超過300萬則推文，並使用Hugging Face來解讀文章對App的評價是正面、負面或中立，最後公開各國的排名。

全球用戶最討厭的App軟體是手遊「Roblox」在21個國家高居第一，其次則是交友軟體「Tinder」在19個國家高居第一，美國論壇「Reddit」排名第三，串流平台「Disney+」及社群軟體「Snapchat」則分別被11、9個國家列為最討厭的軟體分居四、五名。

而在台灣的榜單上，第一名同樣是「Roblox」，而「Disney+」則被認為是最討厭的娛樂類App，台灣用戶最討厭的社群軟體則是「Twitter」，但需要注意的是，該機構的資料來源主要是推特貼文，但推特並不是台灣人的主力平台，準確度可能沒有特別高。

有趣的是，因為各地區的國情不同，不少App在某些地區是用戶最討厭的團體，但在其他地區可能並不是，例如名列全球最討厭App第二名的「Disney+」在日本只有1.1%的負面貼文。