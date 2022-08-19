民進黨台北市長參選人陳時中19日出席台北國際觀光博覽會開幕典禮時接受訪問。（姚志平攝）

都更政策演變至今，成為北市公辦都更案件量爭執，台北市長柯文哲昨批民進黨台北市參選人陳時中，不太會GOOGLE查資料，連他的幕僚都不會，陳時中今搬數據回嗆，表示柯市府都更1.0與2.0有有兩案是重複的，批幕僚資訊錯誤，不過市府也立刻澄清陳時中解讀錯誤，柯也批我們也都當過候選人，幕僚還是要聘一些比較專業的，做事比較小心的。

陳時中今出席台北國際旅展，受訪時強調柯市府稱公辦都更有28案，但有兩案是重複的，因此只有26案，回嗆柯文哲要批評別人，也請幕僚提供正確的數字。不過陳時中記者會時不知是資訊不全或口誤，稱重複的兩案是斯文里跟大直北安段，事後幕僚才以文字更正重複的兩案為「水源二、三期與南機場」。

柯文哲下午出席新芳春茶行一日特展前受訪表示，都發局已經提供相關資料，並舉例，斯文里有一二三期不同單元，柯文哲雖嘆氣喊不要口水戰，但這口氣嚥不下去繼續表示，政府還是有一定標準格式，所以官方發布的資料他還是要上網查一下，「老實講，我們也都當過候選人，幕僚還是要聘一些比較專業的，做事比較小心的。」