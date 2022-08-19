台灣開放水域聯盟今在北市府前陳抗，盼北市府能開放湖泊水域划船。（蘇煥智辦公室提供／游念育台北傳真）

民眾不能隨意在河川、湖泊等水域從事休閒遊憩活動，違者會被處高額罰款，台灣開放水域聯盟今在北市府前陳抗，盼北市府能開放湖泊水域划船；台灣開放水域聯盟表示，過去依照法規透過申請的方式，卻未能取得公園處善意的回應，台灣開放水域聯盟也將在20日在大湖公園舉辦「公民不服從行動」，盼能爭取大湖公園水域解嚴能划船。

台灣是海島國家，但許多水域受到嚴格限制，台灣開放水域聯盟多年來盼能爭取湖泊開放，能舉辦划船休閒活動，台灣開放水域聯盟今在北市府前高喊「還我大湖公園、水域解嚴」，表達不滿；台灣開放水域聯盟理事方凱弘表示，原定在7月30、31日舉辦活動，也依照程序申請，但卻遲遲未收到回覆公文，一直到8月2日活動結束後才收到拒絕申請公文，根本是刁難。

方凱弘指出，划船是海洋國家人民的生活，但現在卻要經過申請，受到主管機關刁難，國家已經頒布海洋基本法，人民希望透過划船向外划出去，邁向國際，但國內管理上卻屬於戒嚴。

方凱弘說，台灣開放水域聯盟希望能透過與北市府協調，申請常態性開放，他指出，台北市《公園管理自治條例》附有但書，只要經主管機關公告許可為指定地點，就能划船。

他強調，《公園管理自治條例》是20年前的法律，至今仍未修改，20年後的現在，與過去的生態不同，過去不讓民眾下水是怕抓魚，但現在划船是休閒活動，盼能透過陳請表達最深切的抗議，讓湖泊水域能開放划船。

台北市長參選人蘇煥智表示，開放水域划船提供市民親水活動空間，可讓大人及小孩可以有更多水上運動學習及體驗的環境，增加大湖公園吸引力，及豐富市民活動。

公園處表示，大湖公園為生態化示範公園，設有12座生態浮島，水下還有淡水湖泊魚類如台灣特有種台灣石鮒及其他螺蝦貝類等水生動物與水生植物，大湖公園湖域以「低度干擾」為原則，避免人為水域活動造成生態破壞。

大湖里長郭坤祥里則表示，不支持大湖公園開放划船，因水域不大，希望以生態保育為主。