在大陸近期持續乾旱，長江鄂州段水位突破157年最低。有700年歷史的「萬里長江第一閣」觀音閣，在江心巨石上破水矗立，露出真容。據鄂州水利專家介紹，目前長江流域處於汛期，但長江鄂州段水位已達到1865年有水文記錄以來的同期最低水準，江岸灘塗如冬季枯水期一樣寬闊，往年原本應該被江水煥然沖刷的觀音閣，因此露出全貌。

觀音閣始建於元朝1345年，之後多次翻修加固，2006年被批准第六批大陸全國重點文物保護單位。

據鄂州文物部門公佈資料，觀音閣內有一亭三殿二樓，總面積300多平方公尺，內部佈局精巧，是典型的江南民間建築藝術特色，集儒、釋、道三教文化於一體，在萬里長江之中僅此一處，故被譽為「萬里長江第一閣」。

因修建於江心巨石之上，遊客無法抵達，觀音閣常年處於關閉狀態，不定時由當地文物保護部門登上去維護。

而統計至8月16日7時，長江鄂州段水位為14.75公尺，比1954年8月19日最高水位27.65公尺低近13公尺。這也是長江鄂州段自1865年有水文記錄以來的同期最低水位。