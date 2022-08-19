傳奇歌后「鄧麗君」將重現風姿。（數字王國 DIGITAL DOMAIN提供）

許富凱出席音樂會記者會。（數字王國 DIGITAL DOMAIN提供）

「虛擬鄧麗君 Virtual Teresa」繼2013年首次運用好萊塢虛擬人技術復現擬真鄧麗君與周杰倫合唱後，再次以科技前沿人工智能、機器學習、即時渲染，完美結合電影視覺特效技術、鄧麗君文教基金會的珍藏資料，打造「虛擬鄧麗君 Virtual Teresa」，將於中秋節前夕在雲林縣立體育館舉辦《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》，除了重現鄧麗君風姿，也將與王若琳、許富凱、告五人等歌手樂團進行「跨時空對唱」。

此次音樂會運用浮空投影的立體成像，以沉浸式舞台體驗，結合全息影像的呈現方式重現鄧麗君小姐的優雅神韻，將鄧麗君身影活靈活現地展現在觀眾面前，並由專業樂團經過重新編曲後，搭配鄧麗君美聲天籟現場演出，帶來多首鄧麗君的經典歌曲，包括〈小城故事〉、〈月亮代表我的心〉等，重現一代歌后的絕妙風采。

此次音樂會由數字王國使用最新虛擬人技術，投入鄧麗君的重現。數字王國是誕生於好萊塢的視效公司，擁有豐富的製作經驗，經歷過去29年的蛻變，已發展成為視覺特效行業的領導者，並實現於虛擬人、虛擬製作、視覺效果預覽和虛擬現實等領域的全球性業務拓展，分別與世界知名影視工作室、品牌及殿堂級導演打造了數百部賣座電影，數千支商業廣告、音樂視頻、電玩動畫及數位內容等。

除了虛擬鄧麗君，數字王國更是融合人工智能、機器學習、神經渲染，在《復仇者聯盟》系列中賦予「薩諾斯」靈魂的虛擬人技術，近年也逐漸向實時捕捉、渲染和驅動傾斜；運用單一消費級攝像頭即可實時追蹤複雜的面部數據、捕捉細微的面部表情，以打造逼真且具備情感表現力的全實時化虛擬人。虛擬鄧麗君也是此前沿應用的成果之一。《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》將於9月9日在雲林縣立體育館舉行，民眾可免費索票，線下索票請至雲林縣文化中心一樓服務中心領取，線上索票請至線上平台Klook查詢。