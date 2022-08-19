在面臨更廣泛的能源危機之下，英國目前正將焦點移向舊的燃煤發電機組，以便在冬季無法供應足夠電力時，作為最後的解決手段。

目前幾個歐洲國家的政府已經要求，閒置的或即將關閉的燃煤發電廠必須能提供備用電力。

英國的國家電網(National Grid)周四表示，已經與發電公司Drax集團和法國電力(EDF)簽署合約，在即將到來的冬季要延長兩座發電廠的4台燃煤發電機組的使用壽命。

國家電網的輸電營運商ESO指出，只有在必要的時候，這些可用的發電容量才會被用於確保供電安全的最終手段。ESO說，這些合約的目的是，當所有的商業發電選項都用盡時，才會提供支援。

目前法國電力和Drax集團都在確保旗下這些退役或即將退役的發電廠，能夠重啟運轉。法國電力在West Burton的工廠有兩個燃煤發點機組，原先預計在九月關閉。而Drax集團在Yorshire的工廠則在去年已停止商業運轉。

ESO說，預計這些前期成本將在2.2億至4.2億英鎊之間，然後這些燃煤發電站將在2023年3月可投入發電使用。