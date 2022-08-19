我方與泰國14日合作跨國救援，將9名國人從曼谷送回台。經人口販運鑑別流程，桃園地檢署15日複訊揪出其中的42歲何姓男子疑為人蛇共犯後當庭逮捕聲押獲准。台中市警局也在昨天再度押回涉案的2男1女蛇頭，根據救回的女性被害人向警方泣訴，在當地績效不好就會遭「體罰」，管理幹部只會打男人，不會打女人，處罰女生的方式就是「提著水桶罰半蹲」。

警方偵訊8名被害人時發現，這批男女分別是在今年6、7月間，透過網路「應徵打字員，月入10萬」的誘惑前往柬埔寨打工，但一下下飛機護照及手機立刻就被收走，並帶往一處破舊飯店看管，負責管理的是一名台灣來的「小組長」有被害人指證，警方押回的楊男就是「小組長」。

被害人描述，只要是業績不好，小組長便會進行處罰，要求她們提著水桶半短則10分鐘，長則至少1小時。

台中市刑大表示，經過清查鑑別，14日遺返之9名國人，有8名可能為被害人，其中1名何姓男子(42歲)涉嫌重大，為該集團內重要成員，另有3名原滯留泰國，18日遺返回國後，立刻持拘票在桃園機場將其中2名楊姓(23歲)及鄧姓(28歲)男子緝捕到案，另1名林姓女子一併進行人口販運鑑別及帶案偵辦，全案以違反組織犯罪防制條例、刑法使用詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪嫌進行偵辦。