因應疫情趨緩外食餐飲市場回溫後的大量人力需求，台灣麥當勞啟動連鎖餐飲業最大規模人才招募計畫，釋出1300名「正職服務員」工作職缺，並於8月19日、20日連續兩天於全台麥當勞餐廳開辦「職場體驗」招募活動，並祭出起薪30K、週休兩日(含1天週末)、全年123 天休假日的優質福利搶才。

麥當勞「職場體驗」每天3場、全台共1,950場次，求職者可親身體驗麥當勞的工作環境，還可現場直接面試。台灣麥當勞積極爭取對「正職工作」有興趣的求職者加入麥當勞友善的職場環境。

疫情爆發後，餐飲服務業嚴重缺工，台灣麥當勞並洞察餐飲產業景氣回升後的大量人力需求，以及二度就業、新住民與中高齡勞動力重返職場的趨勢，自2021年第三季首度開出「正職服務員」的全新職缺，2022年預計再招募1,300名正職服務員，為連鎖餐飲業疫後最大規模正職人員招募計畫，網站上線三週以來已有超過5,000人報名。

台灣麥當勞近年致力於數位創新、優質服務、安心美食，以「殷勤款待」的服務文化讓顧客有感。麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，麥當勞今年持續擴大招募「正職服務員」，期望透過擴編人力打造核心團隊，並提供穩定的工作時段保障，讓正職服務員能專注於顧客服，未來全台麥當勞餐廳都將有正職服務員，為顧客提供更貼心且有效率的服務。

根據人力銀行統計，40歲以上想要重回職場，投遞履歷後平均收到面試邀約僅7％；50到55歲的求職者更只有2％。藍郁琇表示，麥當勞徵求有潛力、有熱誠的餐飲服務人才，不受年齡與經歷限制，透過肩併肩的「陪伴訓練」，餐飲新人也能快速上手，在歡樂友善的氣氛中工作與成長。藍郁琇表示，台灣麥當勞正職服務員起薪30K，每年可視績效表現調薪，還可享有年終獎金、三節禮金、婚喪喜慶與生育禮金，以及聚餐、免費餐飲等福利。

麥當勞台中中港餐廳正職服務員羅允婷表示，身為二度就業媽媽的她，選擇固定上早上7點至下午4點的班，不僅能準時回家接小孩，還可每週選擇週間、週末各一天排休以及每年7天家庭日等，讓她可兼顧家庭與工作。

疫情改變求職者觀點，許多人在選擇工作時，除了將品牌企業列為較穩定的首選外，也會考量工作與生活平衡、職場安全、多元包容等「快樂指數」的企業文化。藍郁琇表示，麥當勞「正職服務員」可享穩定的工時與排班：每日上班8小時，週休兩日可選擇週間、週末各一天排休，從到職日起即可擁有10天特休以及7天家庭日，全年帶薪休假高達123天，休假比照外商福利。

藍郁琇並指出，正職員工滿10年，就可享有麥當勞特有的「十年特休」，利用公司提供的8週「帶薪假期」充電或再進修，是所有正職員工最期待的福利。目前台灣麥當勞正職員工逾2,000人，迄今超過5成做滿十年、已享受過特休福利，甚至有超過350人休過2次「十年特休」。

麥當勞新北林口文化餐廳潘立偉分享，他喜歡正職服務員的工作，因為可固定時間上班，且能安排下班後的生活，而歡樂、安全的工作氛圍也是他所重視的。麥當勞鼓勵員工勇於發問及創意思考，讓他吸收許多新想法，未來希望能自己創業，運用在這裡所學的管理知識實踐夢想。

藍郁琇表示，麥當勞提供安心的職場環境，擴編餐廳正職人力、打造服務核心團隊，透過給予穩定的工作時段保障，讓正職服務員「薪」情好、有保障、超安心，更能專注於顧客服務，提供更優質的服務。無論是二度就業、新住民、中高齡人才、退休人士，凡對餐飲正職工作有興趣的求職者，都歡迎加入麥當勞，找到屬於自己的黃金職涯舞台。