推動「富市台中，新好生活」城市願景，台中市政府地政局攜手建設局、都發局與不動產估價師公會，將於本月29日舉辦「2022台中市跨時代不動產估價新思維．打造城市願景高峰論壇」，會中邀集學者專家、針對土地規畫與利用等方面探討，台中市副市長黃國榮強調，盼藉此建立好更好的制度。

黃國榮與台中市政府地政局長吳存金、都發局長黃文彬、交通局長葉昭甫、台中市不動產估價師公會理事長江晨旭等人，一同推開啟動軸，象徵城市願景高峰論壇活動正式啟動。

黃國榮表示，台中是台灣第二大城市，市府推動8大核心價值、12大施政發展策略，希望打造「陽光透明、空氣環保、活水經濟」的宜居城市；透過論壇活定邀請產官學界共同探討，希望分析城市發展過程中的發展權值、估價的關鍵思維，打造更好的城市願景、也建立好的制度。

江晨旭說，估價師在都市發展中扮演重要角色，以市府推動的各項重大建設來說，不論是前期的規畫、中期的用地取得或建設、後期的精準掌握用地價格等方面，都需要估價師參與其中，透過論壇盼能激盪出跨時代的估價新思維。

這場論壇分為五大主題，江晨旭指出，首場主題涵蓋健全住宅市場與透明房市資訊、第二場則關係都市計畫空間、第三場與市府用地取得及協議價購等相關，另兩場則分別討論城市整體開和如何創新、推動順暢，以及估價師對城市的幫助與社會責任等。

地政局長吳存金強調，打造都市願景，包括都市更新、共好社宅、國土計畫管制、輕稅簡政及公共設施用地取得推動等方面都很重要，城市開發過程中的估價穩妥與否更與公共事務執行息息相關，透過論壇盼凝聚產官學共識，也將提出建議供市府作為規畫藍圖參考。