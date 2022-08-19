新北市文化局今（19）日以「新北博·藝文趣」為題，將新北博物館以及新北市立圖書館各項服務，以五條美學廊帶品牌活動出發，向新北市365間學校校長推廣，結合學校教育，將各類藝文數位服務平台、新北E書房、行動博物館、行動書車、新北市美術館等資源發揮最大效益，向下紮根文化教育。

文化局長龔雅雯在今在校長會議現場展示近年以「新美學」為推動核心建構5條美學廊帶的推廣成果，近年新北博物館群更隨科技的腳步衍生擴增實境等5G虛擬體驗，期望將這些文化局所屬館舍融合地區特色所打造的文化品牌節慶活動，以及博物館與圖書館的藝術與文化資源歡迎校園廣為運用。

文化局表示，自2019年起新北建構五條美學廊帶，「都會探索府中美學」廊帶街續舉辦潮念舊生活節、古城開路、閱讀新北1001頁、詠唱七夕戀戀雙城、五感林園夜宴等活動活化府中雙城，以市集、演唱會、走讀等多樣化形式開啟嶄新面貌；「藍天海岸古蹟文化」廊帶以古蹟為據點串起北海生活美學，含括淡水古蹟博物館以新穎沉浸式劇場、DVJ Show、光影裝置等打造光映淡水、光音淡水演唱會、港動淡水等活動。

文化局表示，近年雖受疫情影響，文化局仍建置各類藝文數位服務平台供市民線上暢遊，除數位博物館、線上藝文漫遊、新北雲藝廊、藝遊新北等，新北市立圖書館也特別啟動線上閱讀服務，推出「新北E書房」一站式線上學習網站，提供53萬冊的電子資源，讓民眾免費借閱。「新北E書房」提供「來追書」、「來上課」、「來分享」、「來互動」、以及「來看片」等五大服務，提供適合各年齡電子書、語言學習、創新學習、名人開講、說故事等各類型數位資源，一站滿足市民朋友所有線上閱讀、學習及休閒需求。