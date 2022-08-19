總統蔡英文今天表示，已請行政院仔細評估「開放邊境時程表」。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，會擬定相關計畫，但沒有固定時間，需要一步一步來：眼前可能會遇到一波BA.5疫情，高峰預計落在9月底、10月初，需觀察嚴重度和持續多久，如果這一波疫情過了，開放的腳步就可以快一點。

王必勝指出，將遵照總統和行政院的指示擬定邊境開放計畫，前提是要兼顧防疫、經濟和觀光，擬定後會根據疫情現況及風險評估，逐步實施、穩健開放，畢竟指揮中心最希望所有民眾回到正常生活，開放觀光也是其中一部分。

至於邊境開放是否有預估時程，王必勝強調「並非時間表，而是有計畫」，要一步一步來，不是到了什麼時間就什麼都不管、全部都開放，這些都是環環相扣的，比如先開放居家檢疫一人一室，另外也要看防疫旅館量能是否足以放寬入境人數上限，再來考慮觀光旅遊團出入境、入境檢疫0+7等等，都需要時間一步一步開放。

王必勝以每周入境人數上限4萬人為例，除了考量機場相關量能，也要考慮防疫旅館量能，目前入境檢疫3+4之下，以及機場唾液篩檢等等，能夠開放的量有限 ，否則可能會延長旅客等候時間，入境人數往上加是有空間，但如果要開放更多，就得再討論是否調整相關措施。

指揮中心曾表示，將研擬開放入境旅客自駕返家，王必勝表示，這一直是我們希望開放的選項，由於自駕管理較為複雜，已請桃機公司盡快做出相關指引，有助於舒緩旅客等車問題。

交通部觀光局長張錫聰日前表示，「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」已送指揮中心核定。王必勝表示，昨天已經收到，正在檢視中，若有意見會和觀光局討論，「非常謝謝觀光局，這些都是為了未來開放邊境、開放觀光旅遊地的預備動作」，如有定案再請觀光局和大家說明。