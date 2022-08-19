新竹國小因舊有通學步道鋪面破損難以通行，市府去年10月啟動通學步道翻新工程，目前進度達80％，僅剩興學街部分圍牆施作中，預計今年9月底完工後，將結合穿透式圍籬，拉近校舍與社區的距離，成為南大路最美綠廊。

位於新竹市南大路及興學街交接處的新竹國小，有著百年歷史，校門口有高達7層樓老檸檬桉，校內的百齡樓則是市定古蹟。由於通勤交通尖峰時段，人潮和車流量大，新竹國小舊有通學步道鋪面破損，形成高低差，且有電箱與植栽根部隆起，根本難以通行。

為提供學生及居民安全步行環境，市府獲中央核定，投入2290萬元更新新竹國小通學步道。市府工務處指出，工程範圍為南大路及興學街人行道，總長度400公尺、面積達2100平方公尺。

代理市長陳章賢表示，市府除打造通學步道，也透過退縮校園圍牆，爭取更多步行空間，並結合穿透式圍籬，拉近古蹟校舍與周遭居民的距離。他也提到要留意鋪面、興學街及南大路植栽設置、50歲老檸檬桉樹穴蓋板、無障礙坡道、家長接送動線等，確保學生上下學安全順暢。

同是新竹國小校友的校長胡如茵說，新竹國小校內的百齡樓是市定古蹟，為竹市僅存少數見證日治時期至光復後的教育建築，透過整建通學步道、建置穿透式圍籬，路過民眾可感受到市定古蹟百齡樓建築之美及植栽綠意。

市府近年推動步行城市計畫，改善全市通學步道，邀請各校提出問題與需求，評估學生通勤比例高，有空間條件可建置，而且能與周邊社區環境連通等，迄今已投入逾3.6億元，推動改善22處通學步道，共34所學校受惠。