許多人都希望儘早實現財富自由，不斷尋找生財的方法，甚至觀察身邊事物，找尋發財的徵兆。命理專家小孟老師近日在臉書分享，5個發財的徵兆，假若夢到下大雨或老是看到數字4等，民眾不妨買威力彩或大樂透試手氣，也許能夠一夕致富。

▎夢到鳥與大雨

若是最近有夢到鳥，意旨有喜鵲即將飛來，代表好事臨門、財氣旺盛，如果是夢到雨，雨就代表財水，雨越大財水也就越多，所以夢到雨水和鳥，顯示即將發大財。

▎左眼皮上方不斷跳動

古人認為，所有相都有一陰一陽，一好一壞，所以衍生出「左眼跳財，右眼跳災」的說法，左眼皮跳動代表財富到來，不過若是右眼跳動，近日可能就要注意了。

▎連續看到4

數字4在東方代表不吉祥，但在西方代表四大元素，也就是風、火、水、土，有四方具足、萬事圓滿的意思，若近日看時間或數字，常看到4時別過於恐懼，可能代表最近偏財運很強。

▎臉部有油光

有些人臉上有油光，而且又很亮，表示好運與偏財運即將降臨，不僅財運亨通，也可以買樂透或威力彩試手氣，說不定會中獎。

▎看見很多青蛙與蟾蜍

古代認為，青蛙與蟾蜍出入的地方，是風水極佳的位置，因此古人只要看到牠們，都會覺得是財要進門，所以可以發現，許多風水開運用品都會用蟾蜍咬錢幣代表大吉祥。