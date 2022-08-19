富邦金(2881)今舉行法說會，旗下台北富邦銀行2022年上半年稅後淨利117億元，較去年同期成長25%，創歷年同期新高；總資產規模3.26兆，較去年同期成長14%。受惠台美升息與資產規模成長，帶動利息淨收益較去年同期成長13.2%；由於認列轉投資韓國現代信用卡廉價購買利益28.2億元，其他淨收益大幅成長；整體淨收益較去年同期成長17.0%。同時，富邦銀行(香港）以及富邦華一銀行稅後淨利年增均為正成長。

截至6月底，台北富邦銀行全行授信餘額較去年同期成長12.4%，個人放款及企業授信餘額分別較去年同期成長14.5%、11.9%。其中企業授信的台外幣授信餘額皆達雙位數成長；中小企業授信亦表現優異，較去年同期成長14.8%。個人授信方面，房貸餘額較去年同期成長15%，動能穩定提升；受惠個人信貸成長帶動，個人無擔授信餘額較去年同期成長10.4%。

在擴大資產規模帶動下，台北富邦銀行截至6月底整體存款餘額較去年同期成長20%。由於台美升息與資產結構優化帶動利差增加，存放利差與淨利差皆較上季及去年同期成長。截至6月底逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率750.44%，資產品質維持良好。北富銀2022年上半年信用卡有效卡數及簽帳金額持續成長，每卡月平均簽帳金額為前五大發卡行最高；財管AuM較去年同期成長8%，客戶資產穩健提升。受惠升息帶動海外分行淨收益較去年同期成長11.1%，以及提存費用下降，海外分行獲利較去年同期大幅增加46.7%。

由於資產成長帶動，富邦銀行(香港)2022年上半年稅後淨利港幣2.03億元，較去年同期成長2.3%。富邦銀行(香港)上半年企業放款及房貸穩健成長，帶動放款、存款餘額較去年同期分別成長14.4%、16.4%。截至6月底淨利差為1.27%，資產品質維持穩健。

富邦華一銀行2022年上半年受惠資產規模與淨利差增加帶動，利息淨收益較去年同期成長18.5%，稅後淨利人民幣2.52億元，較去年同期成長14.8%。上半年存放款規模穩健成長，受惠存放款結構優化及資金成本控管得宜，淨利差較去年同期成長5bps，資產品質仍維持穩健。