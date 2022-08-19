新北市坪林區受高溫乾旱影響，茶樹出現枯萎損害，市府邀集茶業改良場文山分場、坪林區農會及區公所現勘後，爭取農委會救助；行政院農委會15日公告指出，坪林區為辦理茶農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃5萬5000元，符合資格農友8月25日前可到坪林區公所申請，另外還會提供額外肥料補助。

坪林區區長周慶珍昨受訪時說，坪林山區到了降雨較少的季節都會缺水，但今年最嚴重，已經1個多月沒下雨，山泉水乾涸讓民眾無水可用，特產茶葉也大受影響，為此已啟動損害補助評估。

新北市農業局表示，新北市茶種植面積為754公頃，年產量約為463公噸，主要產於坪林、石碇、三峽、新店等地區，而坪林區以栽種青心烏龍為主，栽培面積487.68公頃，年產量311公噸，占全市65％。

7月22日新北市府啟動勘災機制，先與各公所持續關注各區農作物狀況，發現坪林茶樹出現枝條乾枯情形，並於8月1日會同坪林區農會、公所及茶改場至茶園勘查，初步判斷茶樹有枝枯病症狀，加上缺水，加速茶枝條乾枯，但當時尚未達到救助標準，市府再於9日二度勘查，原該萌芽的茶園卻有部分茶樹枯萎，確認已達中央救助標準，立即向農委會爭取天災救助。

農委會8月15日公告，核定坪林區為辦理茶7月乾旱農業天然災害現金救助地區，符合資格農友8月25日前可到坪林區公所申請；新北市農業局說明，規定為單筆耕作面積達0.01公頃以上，且受乾旱影響損害達2成的農友可申請，需攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人則得帶著土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到坪林區公所填寫申請表。

除了中央救助，新北農業局也說，符合災害救助條件的坪林農友，會另供予肥料補助，國產有機質肥料每包補助一半價格，每公頃最高補助6公噸，最高補助金額5萬元，化學肥料則每包補助30元，每公頃最高補助3公噸，最高補助金額2250元。

除了各項補助，農業局表示，11日已邀集茶改場文山分場及農田水利署瑠公管理處，辦理「新北市茶園乾旱防護技術講習」，主要教導農民乾旱防護技術及管路灌溉推廣說明，並提醒農民修剪得病枝條、加強田間防治、覆蓋花生殼保濕以應對乾旱。