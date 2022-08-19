疫苗採購合約列「國家機密」封存30年！ 柯文哲批：郭董都可以公布

【全程字幕】拿「這事」反問！酸陳時中3+11會議紀錄藏監察院 柯文哲嗆搞清楚：也要封存30年？

國民黨立法院黨團今召開記者會爆料，衛福部以「密」件處理疫苗採購合約封存至民國140年，民進黨台北市長參選人陳時中回應，不是只有疫苗，很多的藥物都會有保密條款。恰巧台北市長柯文哲昨才預言「難道要封存30年」，對此柯文哲今回覆，當初民間企業採購有公布疫苗價錢，但衛福部神秘兮兮，柯嗆陳時中「公開透明從自己做起啦」，買疫苗那些資料能不能先公開透明。

陳時中今上午針對採購合約列機密封存30年回應，有沒有封存到民國140年並不清楚，但相關密件是根據簽訂合約的保密條款來訂，並表示保密條款是商業的基本常識，其實不只疫苗，很多藥物也都會有保密條款。

柯文哲下午出席新芳春茶行一日特展前受訪聽聞此事也相當驚訝，先是詢問「誰封存」後得知是衛福部後表示，人家民間企業採購公布疫苗價錢、條件、什麼時候要進來，但衛福部買的疫苗價格多少、什麼時候進來都神秘兮兮的，最後嗆陳時中「公開透明從自己做起啦」，他自己買疫苗那些資料能不能先公開透明。