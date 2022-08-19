尹彥凱奮不顧身英勇救人。（台視提供）

尹彥凱衝入火場救鄰居出門。（台視提供）

方馨拉不住兒子想要救人的心。（台視提供）

8點檔《美麗人生 日出他鄉》中方馨和尹彥凱的鄰居家失火，尹彥凱等不及消防隊趕到現場，奮不顧身衝入火場救人，母親方馨則是焦急的在門外聲聲喚兒。

尹彥凱先拿了一桶水往自己身上淋，才衝往火場救人，台中即便入夜氣溫依舊很高，讓方馨羨慕的口吻：「好涼快喔！」為了不讓尹彥凱反覆淋濕再弄乾，導演反覆和群眾演員溝通，希望淋濕戲一次就過，沒想到在正式拍攝時，卻突然下起傾盆大雨，劇組只好暫停拍攝等雨停，方馨則說：「應該是老天爺聽到我們呼救聲音太大，才出手幫忙。」雖然拍攝因雨暫停，但尹彥凱仍保持樂觀表示：「遇水則發！」

方馨坦言拍攝過程卻陷入複雜情緒，她從人母觀點出發，「我其實很難想像，若是自己的孩子衝進火海去救人，遇到這個狀況，我這個做媽的會怎麼反應，這場戲太難了，會不會媽媽也想衝進去，但是去救兒子？」

她也透露，其實一早在台北棚內拍完，接著才驅車前往台中拍夜戲，工作一直持續到深夜，為了讓大家打起精神，尹彥凱搞笑說：「應該會先開直播，畢竟妳兒子這麼帥，今天就是跟媽一起去救周伯伯。」方馨聽了則是笑回：「我沒有要救，是你自己要去的，這麼見義勇為是該讚許。」

尹彥凱劇中奮不顧身救鄰居，而他之前看到暗戀對象何蓓蓓在路上被人毆打，卻只有在遠方觀望，遲遲不出手搭救，引起觀眾熱議，就連方馨都好奇問：「你為什麼那天不去救明惠，今天卻要來救周伯伯啊？」尹彥凱則是尷尬笑說：「周伯伯是明惠在意的人，所以一定要幫忙！」

《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間八點於台視首播。