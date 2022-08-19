網美黃琳擁有甜美臉蛋及火辣身材，被封為「世新女神」的她，由於五官神似女星楊穎，被網友稱為「兇版Angelababy」，昨（18）日曬出一段影片，只見她套用濾鏡頭戴比熊造型毛帽，模樣相當可愛討喜，不過由上往下拍的邪惡視角，一對傲人車頭燈幾乎要從上衣彈出，讓所有人看的血脈賁張。

黃琳在instagram曬出一段影片，接著詢問網友：「這造型適合我嗎？」只見她用濾鏡將頭套上比熊造型毛帽，並對著鏡頭嘟嘴，擺出無辜表情，接著還作勢想要上前咬人的動作，展露出私下調皮的一面，接著更將鏡頭舉高由上往下拍，邪惡視角讓身穿低胸洋裝的她，火辣身材全被看光，只見傲人上圍幾乎要從上衣彈出，更擠出一條超深事業線，讓所有人眼睛大吃冰淇淋，不到一天就吸引近2萬人觀看。

對此，網友紛紛留言：「卡哇伊，這個造型非常適合您」、「漂亮寶貝俏麗可愛氣質美女」、「讓大家想帶你回家養了」、「好活潑的狗狗」、「眼睛漂亮，表情可愛，身材衝擊，讓我眼睛有點忙」、「你是最可愛的」、「這樣的顏值和身材什麼造型會不適合」、「好逗，弄一個實體來戴到處晃」、「可以領養你這隻小狗嗎」，一舉一動都引發話題。