為協助台灣連鎖加盟業者拓展海外市場，特別是東協各國中人口年輕、消費力強勁的印尼，由經濟部國際貿易局和外貿協會首度於今(2022年)年組團參加第20屆「印尼國際連鎖加盟展(IFRA)」。在疫情不穩定狀況下，以線上展(8月5日-8月31日)為主，搭配8月初展覽現場的形象展出強化曝光，線上線下建置「台灣連鎖品牌館」，以整體形象推廣台灣優質連鎖品牌，實體展中台灣館形象攤位吸引227位買主詢問及留下後續洽談資訊。

全球工廠自動化市場規模預估2023年將達到1600億美元，在全球智慧製造風潮下，不只電子製造業，傳統製造業也開始自動化生產，準備從工業3.0跨入4.0。隨著近期印度製造業迎來穩定的復甦，印度自動化工業展為東南亞及南亞地區最具規模之國際自動化展覽，本(15)屆恢復實體展形式辦理，台灣精品集結上銀(2049)、達明機器人、高明鐵(4573)、東佑達、研華(2395)5家最具代表性的台灣自動化解決方案供應商。

本次印尼國際連鎖加盟展「台灣連鎖品牌館」共計徵集10家品牌商參展，包含Boba CHiC(皇翼)、Bubble Z(志晟)、Ding Tea(巨宇翔)、MACU Tea(麻古茶坊)、TEA TOP(珍鼎記)、DONT YELL AT ME(合食餐飲)等茶飲品牌；FURGER(巧速食品)、QIANQIAN(千綾國際)等點心烘培；還有主打美麗生活的CIRILLA(婕英生技)及健康生活的Best-Loving(北之特)品牌，不同類型的業種超乎期待，成功讓印尼民眾認識台灣其他領域優質的連鎖品牌。

有供應全印尼Sugaren(棕櫚糖)的業者表示，印尼茶飲店的風味選擇有限，看到台灣連鎖茶飲品牌樣式多元，各有特色，特別預約在週末洽談，交流拓銷印尼市場做法及未來加盟合作可能性。

印尼政府積極開創數位經濟，為碎片化的萬島印尼解套，目前網路普及率達73.7%，預計2025年網路經濟規模將成長至1240億美元。「印尼國際連鎖加盟展(IFRA)」是連鎖品牌拓展至印尼及周邊市場最具代表性的平台，本年除了是第20屆實體展外，也是第3屆線上展，「台灣連鎖品牌館」亦在線上展強力曝光，平均每個品牌在實體展3天展期間約有300位買主的瀏覽足跡。

根據「印尼國貿部(Ministry of Trade of the Republic of Indonesia)」2021年公布的數據，印尼有超過9萬家連鎖門店，超過5成皆是外來品牌，加上印尼已進入移動物聯網時代，網路及移動設備普及，而且擁有勇於消費的龐大年輕人口，連鎖加盟的商機潛力甚大，是一個值得開發的市場。

除了連鎖加盟以外，全球工廠自動化市場規模預估2023年將達到1600億美元，在全球智慧製造風潮下，不只電子製造業，傳統製造業也開始自動化生產，準備從工業3.0跨入4.0。隨著近期印度製造業迎來穩定的復甦，為爭取印度製造業升級市場新商機，台灣精品於8月16至19日在印度自動化工業展(Automation Expo)展出得獎企業產品，並結合台灣自動化企業品牌牆露出，有效提升台灣智慧機械及自動化產業於印度市場之專業形象。

印度自動化工業展為東南亞及南亞地區最具規模之國際自動化展覽，本(15)屆恢復實體展形式辦理，台灣精品集結上銀(2049)、達明機器人、高明鐵(4573)、東佑達、研華(2395)5家最具代表性的台灣自動化解決方案供應商，展出各類精密零組件(如諧波減速器、滾珠螺桿、電動缸等)、工廠自動導引車系統、工業電腦、協作機器人、強固型工業計算系統等產品。

為呼應全球節能減碳趨勢，台灣精品館特別結合ESG概念，採用環保材質並使用LED燈打造形象攤位。另為加強協助台灣精品企業，提升展出效益，除5家參展企業展示9樣產品外，更於館內增設品牌牆，同步露出研揚(6579)、威剛(3260)、友上、碩天(3617)、廣積(8050)、金器、所羅門(2359)、全球傳動(4540)等8家台灣工業自動化供應商品牌，增加曝光。

本次展出的另一個亮點為台灣精品於開展首日下午辦理的「Taiwan Excellence -The Future of Automation is Here」發表會活動。主題聚焦工業4.0趨勢、導入工業4.0解決方案、自動化設備等，更邀請到全印度中小企業協會Avinash K. Dalal理事長及印度建築自動化協會(INBAC) Sakhee Chandrayan理事長擔任特別嘉賓，吸引印度Engineering Review、Industrial Automation Review、Machine Tools World等專業媒體及潛力買主共55名與會，線上觀看165人次，其中包含西門子、波音、賓士、Autodesk、Bosch等跨國企業，以及馬亨達(Mahindra)、印度石油等當地大型企業。