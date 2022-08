為協助台灣連鎖加盟業者拓展海外市場,特別是東協各國中人口年輕、消費力強勁的印尼,由經濟部國際貿易局和外貿協會首度於今(2022年)年組團參加第20屆「印尼國際連鎖加盟展(IFRA)」。在疫情不穩定狀況下,以線上展(8月5日-8月31日)為主,搭配8月初展覽現場的形象展出強化曝光,線上線下建置「台灣連鎖品牌館」,以整體形象推廣台灣優質連鎖品牌,實體展中台灣館形象攤位吸引227位買主詢問及留下後續洽談資訊。

本次印尼國際連鎖加盟展「台灣連鎖品牌館」共計徵集10家品牌商參展,包含Boba CHiC(皇翼)、Bubble Z(志晟)、Ding Tea(巨宇翔)、MACU Tea(麻古茶坊)、TEA TOP(珍鼎記)、DONT YELL AT ME(合食餐飲)等茶飲品牌;FURGER(巧速食品)、QIANQIAN(千綾國際)等點心烘培;還有主打美麗生活的CIRILLA(婕英生技)及健康生活的Best-Loving(北之特)品牌,不同類型的業種超乎期待,成功讓印尼民眾認識台灣其他領域優質的連鎖品牌。

有供應全印尼Sugaren(棕櫚糖)的業者表示,印尼茶飲店的風味選擇有限,看到台灣連鎖茶飲品牌樣式多元,各有特色,特別預約在週末洽談,交流拓銷印尼市場做法及未來加盟合作可能性。

印尼政府積極開創數位經濟,為碎片化的萬島印尼解套,目前網路普及率達73.7%,預計2025年網路經濟規模將成長至1240億美元。「印尼國際連鎖加盟展(IFRA)」是連鎖品牌拓展至印尼及周邊市場最具代表性的平台,本年除了是第20屆實體展外,也是第3屆線上展,「台灣連鎖品牌館」亦在線上展強力曝光,平均每個品牌在實體展3天展期間約有300位買主的瀏覽足跡。

根據「印尼國貿部(Ministry of Trade of the Republic of Indonesia)」2021年公布的數據,印尼有超過9萬家連鎖門店,超過5成皆是外來品牌,加上印尼已進入移動物聯網時代,網路及移動設備普及,而且擁有勇於消費的龐大年輕人口,連鎖加盟的商機潛力甚大,是一個值得開發的市場。

除了連鎖加盟以外,全球工廠自動化市場規模預估2023年將達到1600億美元,在全球智慧製造風潮下,不只電子製造業,傳統製造業也開始自動化生產,準備從工業3.0跨入4.0。隨著近期印度製造業迎來穩定的復甦,為爭取印度製造業升級市場新商機,台灣精品於8月16至19日在印度自動化工業展(Automation Expo)展出得獎企業產品,並結合台灣自動化企業品牌牆露出,有效提升台灣智慧機械及自動化產業於印度市場之專業形象。

印度自動化工業展為東南亞及南亞地區最具規模之國際自動化展覽,本(15)屆恢復實體展形式辦理,台灣精品集結上銀(2049)、達明機器人、高明鐵(4573)、東佑達、研華(2395)5家最具代表性的台灣自動化解決方案供應商,展出各類精密零組件(如諧波減速器、滾珠螺桿、電動缸等)、工廠自動導引車系統、工業電腦、協作機器人、強固型工業計算系統等產品。

為呼應全球節能減碳趨勢,台灣精品館特別結合ESG概念,採用環保材質並使用LED燈打造形象攤位。另為加強協助台灣精品企業,提升展出效益,除5家參展企業展示9樣產品外,更於館內增設品牌牆,同步露出研揚(6579)、威剛(3260)、友上、碩天(3617)、廣積(8050)、金器、所羅門(2359)、全球傳動(4540)等8家台灣工業自動化供應商品牌,增加曝光。

本次展出的另一個亮點為台灣精品於開展首日下午辦理的「Taiwan Excellence -The Future of Automation is Here」發表會活動。主題聚焦工業4.0趨勢、導入工業4.0解決方案、自動化設備等,更邀請到全印度中小企業協會Avinash K. Dalal理事長及印度建築自動化協會(INBAC) Sakhee Chandrayan理事長擔任特別嘉賓,吸引印度Engineering Review、Industrial Automation Review、Machine Tools World等專業媒體及潛力買主共55名與會,線上觀看165人次,其中包含西門子、波音、賓士、Autodesk、Bosch等跨國企業,以及馬亨達(Mahindra)、印度石油等當地大型企業。