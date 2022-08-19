根據凱度洞察報告顯示，新冠疫情改變人們日常生活，居家時間增長、外出口罩不離身，直接衝擊美妝產業。日前研究發現美妝市場有著「更簡單也更講究」的趨勢，不論保養或化妝步驟都趨簡，但更追求產品高效能；同時疫情助長網購人流，消費者更加習慣線上購買美妝產品。掌握市場趨勢的美妝廠商持續創新，推出更高質產品線、或更便利的數位服務，成功擄獲消費者的心。

2022 年台灣美妝品牌足跡報告，以凱度獨創研究方法消費者觸及數，從真實消費頻次衡量美妝市場最受歡迎以及成長快速品牌，其計算公式為全國女性消費人口x品牌消費普及率x購買頻次。本年度排行榜共揭曉37個得獎品牌，含專櫃保養十大首選品牌、醫美保養十大首選品牌、開架保養十大首選品牌；專櫃彩妝五大首選品牌、開架彩妝五大首選品牌，並從各榜成長快速品牌探索市場重點趨勢。

2022美妝品牌榜單。（圖／凱度台灣-消費者指數事業部）

在專櫃保養榜上，資生堂維持冠軍蟬連榜首之名，第二名為契爾氏，第三名為蘭蔻，透過分析發現品牌培養多支明星商品之後，可用不同的痛點與消費者做分群溝通，有助於品牌成長快速。

在醫美保養榜上，森田藥粧以自家主力產品臉部清潔及面膜，奪得消費者喜愛排名第一，理膚寶水與雅漾則分別位居第二與第三，從這些案例中發現森田藥粧利用消費者面臨的口罩肌困擾，以專業成分解決消費者痛點，將明星產品杏仁酸系列擴大推出，成功替品牌增加觸及。

開架保養榜上蜜妮穩居冠軍寶座，露得清與專科分別位居第二與第三，開架保養的競爭激烈，如何創新產品線與跨界合作，成為緊抓顧客眼球的要點。

在專櫃與開架彩妝榜上，因線上通路推出體驗組，降低了入手門檻，也吸引到更多線上的消費者，專櫃方面雅詩蘭黛排行前進兩名入圍榜首，資生堂與M.A.C分別位居第二與第三，而開架品牌中媚比琳蟬連榜首，Za與1028分別位居第二與第三。

回顧2022台灣美妝品牌足跡榜單，凱度指出美妝品牌只有一款明星品還不夠，更要從功能別以及產品別推出系列組合，鼓勵搭購外還要養成顧客忠誠度，商務總監趙珮君表示：「綜觀今年的美妝品牌足跡榜單，能在後疫情時期，以更多元、更創新的手法回應消費者需求的品牌，仍能持續保持穩健的增長動能，可見得掌握消費者需求與動態，持續投注資源在新品開發與通路布局上，將是品牌商需持續關注的課題。」

環境劇變，消費者決策考量與行為習慣也跟著變；外在變動越快，品牌越要能洞察消費者的細膩需求，不斷跟進與創新，成為消費者心頭好。而疫情後的購物行為轉往線上，消費者網購習慣是否已建立、能否重回往日實體購買仍需觀察，品牌更要實現全通路行銷，讓整體服務更臻全面。