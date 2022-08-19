台南市永康區永大路三段一帶，日前因強降雨造成淹水。（陳秋萍提供／洪榮志台南傳真）

台南市永康區永大路三段與龍埔街口，日前因強降雨淹水，水深達半個輪胎高。市府進一步追查後，發現側溝通往雨水箱涵的連通管，不僅塞滿淤泥堵住水流，還清出大批垃圾、版模、浪板、石頭等建築廢棄物，市議員陳秋萍19日質詢此事時，直呼「太誇張了！」

陳秋萍指出，面對極端氣候，永康區埔園里永大路三段、龍埔街口及中山路171巷一帶，每逢豪大雨經常淹水，社區居民飽受淹水之苦。8月上旬一場強降雨導致該處再度淹水時，埔園里長柯景維發現，側溝的水無法流入雨水箱涵，質疑問題出在箱涵，經邀集水利、工務及區公所等單位會勘，一開箱看到塞滿異物時，才知道為何如此容易淹水。

陳秋萍除感謝永康清潔隊清溝班及溝渠隊，協助找到永大路三段淹水的原因外，也強調，永康區是全市37區人口最密集之區，因雨季清溝人力不足，要求環保局補足人力缺口，市府也要有所作為，徹底解決長期造成社區居民的淹水問題。像此次在永大路三段的箱涵內，便清出版模、浪板等建廢棄物，以及石頭、垃圾、廢材，甚至盆栽等阻塞物，實在太誇張，難怪一下大雨就淹水。

據了解，排水系統涉及水利、工務、環保等單位的業務，雨水下水道屬水利局，連通管則屬工務局。對此，水利局表示，該局派人進入雨水箱涵縱走清理，箱涵內雖有些淤積，但主要還是側溝通往雨水箱涵的連通管阻塞，目前已全數清理完成；工務局則說，已請水利局代為將連通管的淤泥清理完成，未來會加強巡查及維護。

據水利局針對永大路三段箱涵的會勘報告，指永大路三段從龍埔街口至永大路橋，現況箱涵長度約550公尺，人孔處箱涵內有營建廢棄物阻塞，水利局已於8月11日完成提升人孔，12日進場清除，水位已降至5公分。另外，永大路三段箱涵上游往自強路方向，因淤積深度較深，經安排吸泥車進場，清疏後持續往上游探勘，發現箱涵內有多處管線穿越，以及纜線附掛不當纏繞垃圾等情形，已同步彙整探勘資料，後續辦理會勘時，將要求管線單位改善。