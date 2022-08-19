由7位民進黨高市議員參選人組成的「邁向過半大聯盟」力挺18歲公民權入憲，所有成員也獻出各自18歲青澀模樣與現今對比照，呼籲大家共同支持年底18歲公民權修憲複決案。（邁盟提供／洪浩軒高雄傳真）

由7位民進黨高市議員參選人組成的「邁向過半大聯盟」力挺18歲公民權入憲，所有成員也獻出各自18歲青澀模樣與現今對比照，呼籲大家共同支持年底18歲公民權修憲複決案。（邁盟提供／洪浩軒高雄傳真）

由7位民進黨高市議員參選人組成的「邁向過半大聯盟」力挺18歲公民權入憲，所有成員也獻出各自18歲青澀模樣與現今對比照，呼籲大家共同支持年底18歲公民權修憲複決案。（邁盟提供／洪浩軒高雄傳真）

由7位民進黨高市議員參選人組成的「邁向過半大聯盟」力挺18歲公民權入憲，所有成員也獻出各自18歲青澀模樣與現今對比照，呼籲大家共同支持年底18歲公民權修憲複決案。（邁盟提供／洪浩軒高雄傳真）

由7位民進黨高市議員參選人組成的「邁向過半大聯盟」力挺18歲公民權入憲，所有成員也獻出各自18歲青澀模樣與現今對比照，呼籲大家共同支持年底18歲公民權修憲複決案。（邁盟提供／洪浩軒高雄傳真）

由7位民進黨高市議員參選人組成的「邁向過半大聯盟」力挺18歲公民權入憲，所有成員也獻出各自18歲青澀模樣與現今對比照，呼籲大家共同支持年底18歲公民權修憲複決案。（邁盟提供／洪浩軒高雄傳真）

時代力量高雄黨部19日也舉辦記者會，公開支持18歲公民權修憲案。（時代力量高雄黨部／洪浩軒高雄傳真）

由7位民進黨高市議員參選人組成的「邁向過半大聯盟」力挺18歲公民權入憲，所有成員也獻出各自18歲青澀模樣與現今對比照，呼籲大家共同支持年底18歲公民權修憲複決案，時代力量高雄黨部19日也舉辦記者會，公開支持18歲公民權修憲案。

邁盟表示，所有成員看到自己的青澀照片都湧出滿滿回憶，大家憶起高中時期同時，除了笑著看成長帶來的「職業傷害」，更堅定攜手成為青年後盾的決心。18歲公民權修憲案通過立法院程序後要通過965萬張同意票的複決門檻，挑戰性固然很高，但這就是成長過程的一步。

高雄市議員林于凱表示，18歲公民權是世界民主國家的潮流趨勢，在台灣18歲年輕人於刑法上已屬完全責任能力人，民法法定成年年齡也將於明年1月調整為18歲，高雄目前18歲到20歲的青年大約有5萬人，未來修正案若順利通過，高雄5萬新血將為高雄的公共事務注入新的力量。