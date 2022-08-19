全球知名財經媒體世界經濟雜誌(World Economic Magazine)，肯定上海商銀的綜合營運績效名列前茅，特頒予2022年「台灣最佳商業銀行」 (Best Commercial Bank Taiwan 2022)獎項，以表彰上海商銀不僅長期財務績效表現亮麗，在履行企業社會責任，以及推動ESG永續發展上亦不遺餘力，這也是繼7月上海商銀獲得亞洲企業商會「2022亞洲企業社會責任獎－社會公益發展獎」後，再次獲得國際大獎的殊榮。

上海商銀長期以來按每股盈餘及資產或淨值報酬率衡量的經營績效，經常位居同業前段班，今年6月台大金融中心舉行2021年銀行競爭力評比頒獎典禮，上海商銀總共獲頒「銀行競爭力評比最佳銀行獎」、「最佳財務經營績效獎」及「最佳獲利能力獎」等6大獎項，堪稱為大贏家。

金管會近期公布本國銀行公平待客原則評核結果，上海商銀是兩家連續4年榮獲前25％績優銀行之一，顯示該行重視並落實公平待客及友善金融備受肯定。

上海商銀近年來已設置永續發展委員會，積極加強推展環境、社會與治理(ESG)永續發展，包括配合國際趨勢與政府政策，以2050淨零排放為目標，推展節能減碳，加速數位轉型，導入赤道原則，承作永續連結貸款，提高綠色授信、綠色投資、綠色存款與綠色財富管理等永續金融業務比重，並發行綠色金融債券，以發揮金融影響力，同時導入綠電，通過ISO14001環境管理系統及ISO45001職業安全衛生管理系統認證，進行溫室氣體盤查，導入ISO14064-1溫室氣體盤查管理系統及ISO50001能源管理系統，並辦理「挺環保，愛地球」淨灘、校園護樹、海洋環保等環保公益活動，以及各項「感恩心，關懷情」慈善公益活動，成果豐碩。

上海商銀在5月甫獲選為MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數及國泰台灣ESG永續高股息ETF基金的成分股，顯示該行兼具永續與高股息的績效表現獲得各界的青睞。最近該行也再度被納入臺灣高薪100指數及臺灣就業99指數成分股，足顯該行積極履行企業社會責任，成效良好。