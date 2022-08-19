「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）憑《飢餓遊戲》爆紅，但後續發展較乏力，在2019年與前妻麥莉（MileyCyrus）離婚後，於同年年末與26歲的模特女友凱碧瑞拉布克斯（Gabriella Brooks） 交往，但日前卻傳出兩人交往3年分手消息。

綜合外媒報導， 32歲的演員連恩和小6歲女友交往3年後分手，更有相關人士稱女方為此感到「心碎」，雷神弟提出分手的原因是「在疫情結束後他希望全力投入工作中，不被其他因素打擾、束縛。」

這對情侶在2019年12月被拍到連恩帶女方見家長，女方與連恩媽一見面便緊緊相擁，4人相談甚歡，凱碧瑞拉接受專訪提起這段感情時，表示這段感情讓她深刻體會愛情的美好，戀愛關係對她而言是非常神聖的事情。在這對情侶傳出戀情1年後，雷神弟向媒體透露這段關係比以往更牢固，「他和凱碧瑞拉的關係和跟麥莉的很不一樣，他們有共同的愛好，生活方式也相同。女方在這段戀情中很放鬆，很穩重，連恩的家人也非常喜歡她在身邊。」

兩人曾在1年前傳出訂婚消息，媒體報導稱連恩在與29歲的流行歌手麥莉結束短暫的婚姻後，已經做好再婚的準備，連周遭親友都知道他們彼此關係有多親密，不過如今卻傳出2人分手消息，讓人十分錯愕。