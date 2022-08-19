全球觀光產業逐步復甦，台北文華東方酒店為擴充服務量能，因應下半年大量人力需求，宣布將於9月2日舉辦大型徵才活動，首度祭出房務員和餐飲部領班保障月薪37K起，也歡迎內場廚師、餐廳領檯、值班工程師、客服專員、服務中心行李員等其他領域菁英面試。

台北文華東方酒店此次人才招募，涵蓋酒店的房務部房務員與洗衣員，餐飲與廚藝部門餐廳領班、餐廳領檯、餅房及宴會廳服務人員與中西餐廚師，客務部櫃台接待、客服專員、服務中心行李員，健身中心救生員及工程部人員等多項職缺。

其中，台北文華東方酒店特別針對房務部房務員及具餐飲業2年以上經驗的餐飲部餐廳領班，開出月薪37K起的高薪，希望能以較同業更優渥的薪資招攬各方好手及新鮮人加入。徵才會現場除了安排部門主管面試，房務部同仁也將示範整房技巧與分享實務經驗。

文華東方酒店集團提供優異的員工福利，如正職員工每年享有集團全球33間酒店免費住宿3晚、員工生日假、旅遊假等。員工加入後將接受一連串專業且顧及未來職涯發展的教育訓練課程，並享有海外工作發展機會，任職滿1年以上可申請集團酒店轉調。

台北文華東方酒店此次徵才將於9月2日上午10點至下午4點半於酒店B2東方廳舉行，除了延攬第一線服務人員，也希望能吸引有志於國際頂級奢華酒店品牌發展、具工作熱忱、積極進取的一流人才加入服務團隊，打造精彩卓越的職業生涯。