桃園19日新增2632例本土個案，其中65歲以上個案占7.30 ％、18歲以下個案占20.48 ％，衛生局長王文彥說明，今天確診數較昨天上升1.94 ％，較上周五上升8.36 ％。20日將於桃園區永康活動中心、平鎮區婦幼館開設嬰幼兒社區接種站，呼籲家長踴躍帶嬰幼兒接種疫苗。

王文彥表示，距離開學還有2周但仍有些父母還在觀望是否讓家中孩子接種COVID-19疫苗，疫苗接種後需要約2周時間產生保護性抗體，現在剛好是照顧孩子健康接種疫苗的黃金時期，父母應趕緊帶家中小寶貝接種疫苗儘速獲得保護力，也避免染疫後重症與MIS-C發生機會。

王文彥提醒，本周六（20日）上午8點至12點將在桃園區永康活動中心、平鎮區婦幼館開設嬰幼兒社區接種站，提供6個月到5歲的嬰幼兒莫德納疫苗集中接種服務。此外，市內12區衛生所（不含復興區）也加開夜診及假日診服務，復興區衛生所則採巡診的方式進行施打，若復興區民眾有施打需求，可洽復興區衛生所。

王文彥再次強調，呼籲民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

王文彥盤點市內醫療量能，桃園市居家照護目前在案數共1萬7871人，照護案件累計56萬6622人，已完成56萬3742人，累計完成率約99.5％。截至19日，桃園專責ICU開設38床、收治30人、空床數8床；專責病房443床，收治156人，空床數287床，收治比率約35.2％，醫療能量充足。