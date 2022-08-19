李女半夜與男友在路邊等人，見警慌張將毒品放入口袋被識破。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區「夜來夜複雜」，警方19日凌晨2時許靠著攔查路邊可疑車輛，1小時內連破2件毒品案，駕車停靠路邊的郭女遭發現攜有5包安非他命，騎車停等路邊的一對情侶則遭搜出安非他命與海洛因各1包，皆依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

31歲郭女無業，她19日凌晨駕車外出訪友，在民權路1段占用慢車道，引來警方盤查。郭女疑似與人交易，見警靠近神色緊張，女警上前欲實施拍搜動作時，她見無法閃避，乖乖交出5包安非他命共2.66克，警方帶回驗尿呈陽性反應，將她依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

另1件毒品案為一對騎車停靠路邊的情侶，58歲黃男與45歲李女原為夫妻，離婚後仍在一起吸毒，兩人19日凌晨3時騎車在路邊等朋友，警方見半夜1男1女在路邊，上前詢問是否需協助時，發現事有異狀。

警方見李女右手緊插褲袋，員警覺得可疑，要求她攤手，李女才將顫抖握拳的右手放開，果然手握1包安非他命，隨後又在她背包發現1包海洛因，李女坦承持有吸食，警方仍將兩人驗尿，黃男也呈陽性反應，全案依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市中西區警方1小時內多點查獲毒品案，展現查緝能力同時，也顯示中西區入夜後燈紅酒綠，治安複雜。警方強調正值暑假青春專案期間，「安居緝毒」是工作重點，警力將加強夜間巡查巷弄等治安死角，遏止毒品暴力犯罪。

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