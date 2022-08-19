「台糖尖山埤渡假村」提供王婦及她的兒子（左一）免費住宿。（柳營區公所提供／李俊淇台南傳真）

王婦家的廚房與客廳被燒毀。（柳營區公所提供／李俊淇台南傳真）

台南市柳營區1名69歲王姓婦人，10日上午10時許，在家廚房準備中元普渡所需要的物品，因疏忽引火將住處燒毀，區公所人員立即啟動災害緊急住置機制，聯繫「台糖尖山埤渡假村」提供住宿，協力清理受災房屋並申請補助，直至今（19）日順利才搬回住處，對於區公所鼎力幫忙，王婦聲淚下表示：「揪感心也」

王婦表示，丈夫早年去逝，留下兒子與自己同住，事發當天正在廚房「炊粿」，準備中元普渡要用的食材，但因身體不適吃藥後昏睡，不慎引發火勢，所幸消防人員到場即時搶救，但廚房與客廳仍被燒毀，還好公所人員有到場協助處理，不然沒遇過這樣事情的我，真得不知道該怎麼辦。

柳營區長陳玉惠表示，火警發生時，當下立即聯絡當地里長協助並率員前往訪視慰問，安撫王婦受驚惶不安心情及提供災後安置、復原資助措施，並連繫柳營清潔隊協助清運災後廢棄回收物，減輕生活事故壓力負擔及適時支持復原信心，使王婦能早日回歸正常生活。

提供王婦住宿的尖山埤渡假村管理部蘇經理表示，台糖公司在柳營區經營遊憩、觀光、旅宿深耕多年，連續14度蟬連全國觀光旅遊業特優級的指標企業，秉持社會企業責任精神，回饋在地、共生共榮發展，對地方發展有能力參與幫助感到榮耀。

區公所表示，王婦為中低老人社福身分，盤整其可申請補助資源，並提供弱勢火災補助計畫訊息，其中包含住宿租屋補助及災後復原補助及中低老人住宅修繕補助等措施，進一步減輕受災戶復原家宅負擔，如今王婦家園已清理完畢，也希望她的生活能盡快回到正軌。