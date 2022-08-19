烏克蘭部隊正利用四旋翼無人機精準投擲手榴彈，以摧毀俄羅斯價值數百萬美元的坦克，繼續寫下無人機摧毀俄軍重武器的成功故事。
據《歐亞時報》（The EurAsian Times）19日報導，在網路上瘋傳的影片顯示，1架烏克蘭小型無人機向身價高昂的俄羅斯T-72B3M坦克投擲手榴彈。
只見價值不超過數百美元的烏克蘭無人機和手榴彈發威，就這麼把高大上的俄羅斯坦克毀了。當然，1枚40-mm手榴彈的威力並不足以摧毀坦克，但卻足以引爆坦克上的彈藥。
從影片中可以看到，在手榴彈擊中砲塔後，坦克隨即變成大火球。烏克蘭人在無人機，還有外援軍武的協助下，火力日益強大，造成前線俄羅斯坦克損失慘重。在俄烏戰爭前，無人機在戰場上的運用從來沒有這麼廣泛。雙方都大量利用無人機，鎖定敵方的位置，並發動攻擊。
英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）分析，烏克蘭無人機目前的平均壽命不到1星期。由於俄羅斯大量動用電戰單位干擾，大大限制了它們的偵察能力，因此烏克蘭亟需能摧毀雷達的無人機。
文章來源：HellFire! A Small Grenade Blows Up Russian Tank Worth Millions Of Dollars; Video Takes Netizens By Storm
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