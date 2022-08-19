《數位中介服務法》草案條文曝光後，引發管制網路言論強烈質疑。在此敏感時刻，民進黨立委高嘉瑜今日（19）突刊出一張《自由時代》雜誌總編輯鄭南榕的照片，表示「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，並引用民進黨台北市議員王世堅名言「over my dead body」。此文引發熱烈討論，大批綠營支持者湧入留言痛罵，更有人直呼高是「背骨仔」。

高嘉瑜今日下午2時21分在臉書發文，刊出一張鄭南榕的照片，上面寫著「歷史上的今天」、「台灣言論自由日」、「鄭南榕逝世32周年」、「守護台灣民主未來，接下來就是我們的事了」幾個大字，高更在文章中寫道：「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的，over my dead body。」

由於通傳會（NCC）昨日才就《數位中介服務法》，邀請資訊儲存、線上平台服務以及公協會參加第3場公開說明會，許多業者與學者都質疑該法草案法條定義不清、令人無所適從，引發各界高度反彈，值此敏感時刻高嘉瑜刊出這篇文章，也被網友解讀是意有所指。

高嘉瑜此文發出後１個小時內即獲得超過3300個讚、逾1000則留言與破百次分享，討論熱烈。雖有不少網友留言力挺，卻也點燃大批綠營支持者不滿，紛紛表示：「妳這背骨仔這次又是什麼意思？」「這次和黨的立場，又不同了？」「妳又在那邊看風向發言了，妳害民進黨還不夠慘？」「妳再這樣下去，很快就不是民進黨員了喔」、「對民進黨那麼不滿，為何不乾脆退黨算了？」