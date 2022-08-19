前年國民黨揭露我駐印尼代表處祕密電文，爆料總統府前秘書長蘇嘉全密訪印尼，疑操控國營事業牟私利，律師葉慶元在電視新聞節目上加以評論，遭蘇提告求償。台北地方法院認為，葉說蘇去「做私人生意」部分，無法證明真實或合理查證，判決賠償20萬元。可上訴。

國民黨在2020年7月開記者會，公布外交部駐印尼代表處有關動新南向政策的電報密件，內容是2017年回報外交部指陳：「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」。

後來，葉慶元在「少康戰情室」節目中評論，說蘇嘉全與蘇震清到印尼，以國營事業採購之國家資源，去做私人的生意，致駐外使節看不下去，蘇嘉全提告求償200萬元，並要求登報道歉。

台北地院審理後認為，葉所說的「從事私人生意」無法證明為真實，或有其他合理查據之依據，是不實的言論，貶損蘇嘉全在社會上的評價，侵害其名譽權，判決須賠償20萬元。