受疫情影響，民眾出門多習慣配戴口罩，醫師表示，許多人戴口罩會感覺很悶，不自覺口鼻交替使用，甚至以口呼吸，但口呼吸易導致口乾舌燥、增加罹患牙周病機率，而牙周病細菌將導致全身發炎，有研究指出，牙周病患者得到糖尿病、脂肪肝、肥胖的機會也較高，嚴重危害健康。牙醫師也提醒，牙周病會加劇失智症狀。

敏盛醫院研究副院長江坤俊在「江P醫件事」中說明，許多人戴口罩後覺得很悶、彷彿吸不到空氣，開始不自覺以嘴巴鼻子交替進行呼吸，甚至以嘴巴取代鼻子呼吸，即以口呼吸，但醫學上而言，口呼吸與鼻吸呼吸差別很大，「口呼吸是百害無一利。」

江坤俊進一步說明，鼻子有鼻毛用來過濾空污微粒、花粉等過敏原，因此若用嘴巴呼吸、未經過鼻毛，會導致人體吸入太多過敏原等有害物質，不只容易過敏，還會損害肺部功能。此外，用嘴巴呼吸會造成口乾舌燥，造成唾液減少，而唾液可幫助消化、殺菌，因此常用口呼吸者容易罹患牙周病。

江坤俊表示，牙周病除會造成年老後的牙齒脫落外，還會造成身體全身發炎，有醫學研究顯示，牙周病患者得到糖尿病、脂肪肝、肥胖的機率較高；「另外，以口呼吸時舌頭會無力，睡覺時舌頭自然會往後縮，造成呼吸中止症，而呼吸中止症與睡眠中猝死有關。」

此外，台灣牙周病醫學會前理事長林世榮也曾表示，根據目前牙周病與阿茲海默症相關性研究，但若未治療牙周病，會讓阿茲海默症狀更嚴重；「控制牙周病在口腔裡面有壞細菌的量、減少發炎反應，是控制很多系統性疾病很重要的一個環節。」

江坤俊建議民眾可做健口操，訓練嘴巴、舌頭肌肉，去除以口呼吸的習慣。（圖／取自「江P醫件事」）

江坤俊建議民眾，訓練嘴巴、舌頭肌肉，去除以口呼吸的習慣，可透過在家進行健口操來練習，可發出啊、咿、嗚、杯這4種聲音；「啊」為嘴巴張開，「咿」為嘴巴橫向張開，「嗚」為嘟嘴巴，「杯」則是將舌頭向外伸出，這4種聲音各做10秒鐘，或於刷牙時漱口約1分鐘，均可訓練嘴巴四周的肌肉與舌頭，改掉用口呼吸的習慣。