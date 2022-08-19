豐原豐勢路每逢急降雨就成汪洋大道，是當地居民的噩夢。（立委江啟臣提供）

豐原豐勢路每逢急降雨就成汪洋大道，是當地居民的噩夢。（立委江啟臣提供）

台中市豐原區豐勢路豐原客運停車場前，由於側溝排水容量不足，每逢急降雨出現，時常發生淹水情事。立委江啟臣向內政部營建署爭取列入「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3期(110-111年)」，18日收到營建署公文核准同意補助辦理，工程總經費4800萬元，由中央補助3744萬元，預計施作總長度約536公尺箱涵。

江啟臣指出，豐勢路2段過去每逢大雨出現，就容易出現淹水災情，長久以來已成為在地鄉親的惡夢。過去服務團隊曾偕同是議員張瀞分、陳本添、在地里長連佳振舉辦多次會勘，仔細了解淹水原因，更邀請水利局局長范世億與中央部會長官在國會辦公室舉辦協調會，爭取經費、共商解決方案，希望從源頭進行改善，不能讓淹水情況成為常態。

「淹水問題一天不解，周圍交通必定大亂！」江啟臣表示，豐勢路是連接豐原與山城間重要道路，更肩負銜接豐勢交流道的龐大車流量，假使不能解決淹水問題，除了影響周遭居民的生命安全，更可能連帶造成交通打結。為了盡速解決淹水狀況，短期要求水利局在強降雨時於低窪處設置抽水設備，根本解決方案則是爭取內政部營建署支持排水改善工程計畫。

江啟臣提到，昨日國會辦公室正式收到內政部營建署的核准公文，將列入「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3期(110-111年)」補助案件，工程總經費4800萬元，由中央補助3744萬元，預計施作總長度約536公尺的箱涵。