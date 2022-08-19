艾成日前墜樓身亡，享年40歲，由於王瞳遭逢巨大打擊，目前由親友輪流陪伴，艾成父母昨也飛抵台灣，痛失至親的兩人神情哀戚，讓人直呼不捨，艾成母親稍早透過鳳凰藝能曝光寫給兒子艾成的一封信，內容提到除了透露對兒子離去的不捨，更透露原本九月要回大馬舉辦婚禮，如今天人永隔，永遠無法實現，讓人不勝唏噓。

艾成的媽媽文中表示，多年艾成來台打拚後，常內心愧疚沒有多花時間陪他們，因此當艾成父母每次來台時，他都會想盡辦法給父母最好的，以盡孝心。如今他驟然離去，艾親母親認為是場意外，「媽媽相信你不會主動去選擇這樣的方式離開我們讓我們如此傷心」，她傷心呼籲：「希望各位媒體朋友能理解我們全體家屬的痛，切勿胡亂猜測及發布未經證實的消息，傷害了艾成最愛的家人與朋友。」懇請外界不要再臆測艾成的死因，帶給家人2度傷害，1323字心痛發聲令人鼻酸。

最後，艾成母親更對王瞳喊話：「雖然艾成離開了，但你永遠是蔡家的一份子，永遠是我們深愛的家人，在台灣和在馬來西亞的家人們都很愛你」，「也希望所有愛著艾成的人也能愛王瞳，為他守護他深愛的妻子」。而艾成追思會將於8/24（三）13:30，台北市立第一殯儀館 「景行廳」舉行。

【艾成媽媽的千字文全文如下】：

致我親愛的兒子，艾成：

從小，你就展現出你對音樂的天賦與熱愛，因為媽媽喜歡劉德華，疼愛媽媽的你很小就會為我唱劉德華的歌曲，甚至在少年時期參加了劉德華模仿賽還獲得劉德華先生親自頒獎，從此一個音樂夢在你心理發了芽。你在舞台上表演時眼中的光芒，我一直都看在眼裡，我很清楚你生來就是屬於舞台的，所以20年前當你決定到台灣來追夢的時候，我和爸爸縱使有再多的不捨，也沒有把你留在馬來西亞，因為比起你在身邊的陪伴，我們做父母的更希望你能快樂和夢想成真。

你這20年追夢之路有過很多坎坷，為了奪得《超級偶像》冠軍，你付出了很多心血與努力，媽媽看了很心疼，但也很為你終於擁有屬於自己的舞台感到開心。其實你早已經是媽媽心中的冠軍。《超偶》之後，你在台灣逐漸有了自己的事業，有了支持你的廣大歌迷朋友，與你最愛的瞳瞳還有哈嚕組成了美好的小家庭，也擁有了愛你關心你的教會大家庭，還越來越親近主，全力作主工，用你愛的音樂榮耀主，作見證宣揚福音，對身邊的人宣揚愛，對公益慈善事業也是不留餘力，全家人都為你感到驕傲和開心不已，對我們做父母的更是莫大安慰。

我知道你因為不在我們身邊，没辦法孝順我們而覺得有所虧欠，但這20年來，我和爸爸，還有家人每次來台灣看你，雖然不能長時間相聚在一起，但你總是盡所有能力來陪伴我們，帶我們體驗所有你認為好的事物，你已經盡了你的孝心。每一段與你相聚的時光都是我所珍藏的記憶，尤其是上一次我們一家人去香港旅行的時候，是我這麼多年來感到最快樂最滿足的時光。

你這樣一個愛神，愛我們，愛身邊的人的開心果，媽媽相信你不會主動去選擇這樣的方式離開我們讓我們如此傷心。事發前一段時間你還是每天都和我們在家庭群裡聊天，你對回鄉的計劃期待不已，全家人都開開心心地計劃，等你九月回來，要讓你和瞳瞳擁有一個美好溫馨的婚禮，你也對我們的計劃連聲讚好。而在台灣的瞳瞳和教友們也每天都陪伴著你，媽媽看到了你身邊的人都這麼愛你，真的很感動很感激。只是可惜，你沒有留給我們實現計劃的機會。你離開得太快，收到消息的時候，所有在馬來西亞的家人，瞳瞳，還有你在台灣的所有親朋好友都錯愕了，沒人願意相信這個意外真的發生，隨之而來的就是無盡的悲痛與不捨。在這裡也想感謝各方媒體對艾成的關心，希望各位媒體朋友能理解我們全體家屬的痛，切勿胡亂猜測及發布未經證實的消息，傷害了艾成最愛的家人與朋友。

對艾成的廣大歌迷朋友，我們很感謝你們一直以來對艾成的支持，艾成也很愛你們。艾成離開了，但留下了很多美好的音樂，希望當歌迷朋友想念他的時候，可以播放收聽他唱的歌，不要忘記這麼一位有天賦的歌手曾在舞台上發光過。

艾成，你雖離開了我們，但是你留下了寶貴的愛給我們，讓我們在地上有限的時間裡更珍惜彼此，更愛彼此，直到在永恆的天家再次相遇團聚的那一天。我相信你在天家，也不會放棄你愛的音樂，而是會在神的身邊繼續用音樂榮耀神。而我們在地上的人，將會替你愛你所愛，守護你想守護的。我們也想和我親愛的兒媳瞳瞳說，雖然艾成離開了，但你永遠是蔡家的一份子，永遠是我們深愛的家人，在台灣和在馬來西亞的家人們都很愛你。往後我們作為一家人會繼續在主裡相愛，相互扶持，也希望所有愛著艾成的人也能愛王瞳，為他守護他深愛的妻子。謝謝各位。

永遠愛你的媽媽

2022年8月19日