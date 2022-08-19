彰化地檢署年初指揮彰化調查站等搜索中州科大。（本報資料照片／吳敏菁彰化傳真）

苗栗縣政府勞工及青年發展處副處長涂榮輝被收押。（翻攝臉書）

彰化縣中州科技大學讓烏干達學生打黑工風暴再擴大，彰化地檢署偵辦人口販運，17日指揮台中警調搜索苗栗縣政府勞工及青年發展處辦公室，帶回副處長涂榮輝、科長、承辦人員及廠商近10人，涂榮輝涉嫌貪瀆罪嫌重大，且有串證和逃亡之虞，檢方聲請羈押獲准，另名陳姓廠商30萬元交保。

彰化地檢署先前查辦彰化縣中州科技大學讓烏干達學生打黑工案，調查相關人力仲介公司，發現案外案，苗栗縣政府勞青處疑在勞工安全檢查業務中疑似有放水情形，涂榮輝涉及貪瀆罪嫌重大，檢警還在比對相關犯案證據及資料擴大偵辦中。

彰化地檢署襄閱葉建成表示，案情偵辦中，不便對外透露相關情節。據了解，日前帶回副處長涂榮輝、勞資關係科長李明芳、勞工服務科長楊文東及3名承辦和廠商等涉案人及證人，多達6人，其中陳姓廠商已經獲得交保。

彰化地檢署年初偵辦中州科大外籍生來台淪為黑工的案件

，發現中州科大以高額獎學金和校外打工實習機會等誘因，吸引烏干達學生來台就讀，學生因獎學金跳票，為支付十萬多元來台欠款費、高額學雜費及生活費等，被迫超時工作，到工廠連上5天大夜班、每月工時長達190小時，還遭剋扣薪資淪為黑工，掀起嘩然，彰化地檢署，依違反人口販運防制法、詐欺罪及就業服務法，檢察官聲押該校前推廣中心主任藍素玲獲准、副校長柴雲清交保30萬元。

彰化地檢處持續偵辦，挖掘水很深，產官學合作背後有驚人黑幕，這家類似人口販運的人力仲介公司設在苗栗縣，和監督的苗栗縣政府勞工及青年發展處副處長涂榮輝，彼此互動密切，有涉嫌包庇之嫌，並未依規定裁罰，案情還在進一步調查、釐清。