日前，衣索比亞航空傳出一則有驚無險的飛行事件。當時ET343號航班從蘇丹首都喀土穆正準備飛回衣索比亞的首都阿迪斯阿貝巴。途中卻與控制塔台失聯好一段時間。這種情況通常會誤會成劫機事故，結果大家最後才發現，根本沒有什麼人劫機，失聯只是因為機長及副機長都睡著了。幸好最後沒有任何人傷亡，飛機也在著陸後於跑道上停留約2個半小時後，才繼續進行下一趟飛行。

義大利航空今年也發生類似事件。(示意圖/Shutterstock)

今年義大利航空也曾發生過機師睡著，和塔台失聯10分鐘的窘境。當時的AZ609航班被誤會成發生了劫機事件，航空公司還派出2架戰鬥機升空攔截，最後才發現，竟是因為機長及副機長都睡著了。根據英國《每日郵報》報導，當時這架波音737客機目的地本該是阿迪斯阿貝巴國際機場（ADD）但航空交管單位卻無法聯絡上機長和副機長。原來，他們開啟了自動駕駛系統，一直到系統停止並發出警報聲，他們才從睡夢中驚醒，所幸沒有任何事故發生。

艾力克斯在推特揭露此事。(圖/翻攝自@AlexInAir推特)

航空分析師艾力克斯（Alex Macheras）在推特發文表示，「非洲最大航空公司（衣索比亞航空）引發令人憂心忡忡的事件，衣索比亞航空波音737飛機到達目的地阿迪斯阿貝巴時仍在37000英尺的巡航高度。為何它沒有開始降落？因為2名機師都睡著了。」艾力克斯表示，機長疲勞駕駛的事件常常發生，已經不是什麼新鮮事。但這起事件仍引發眾多網友震驚，「飛機仍然可以自動駕駛，但這既不聰明也不安全。」、「希望2名機師都被解雇，航空當局應該調查該公司機組員排班狀況」、「沒有發生憾事真是謝天謝地」。