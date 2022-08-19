民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷18日從柬埔寨帶回1名台籍年輕被害人返台，但在桃園機場下機時，航警人員一度想將這名年輕人帶走，但因藍委抗議作罷。國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，年輕人跑到海外，是因為台灣沒有好的工作機會。對此，行政院長蘇貞昌表示，有人藉機炒作、作秀非常不應該，立委不該阻饒警方辦案。

針對國人受騙前往柬埔寨，蘇貞昌表示，受害的國家人民很多，就是「一帶一路」所帶來的當地暴起暴落跟犯罪淵藪，也就是有很多的博弈集團，種種的非法在內部、在該地的操作，因為有國內幫派和國外犯罪集團內外接應而受害，所以積極來打擊黑道、幫派、人蛇集團，盡心盡力營救國人。

蘇貞昌說，一方面聯合國外的相關國家和相關的人士，盡力營救國人外，同時已經破獲許多幫派及人蛇集團，經裁定收押，同時也對於相關可能受害的國人大聲呼籲，希望提高警覺，不要受騙上當。

至於有立委藉這個機會來炒作、作秀，蘇貞昌認為非常不該，尤其是犯罪的被害人是刑案的重要證人，執法機關基於了解案情，以及疫情防疫需要，必須帶案辦理，竟然有立法委員出面阻撓，非常不該，大家應該一起來對犯罪聯合打擊，不應該阻撓警方辦案及保護國人，並且也不應該來阻撓防疫作為。