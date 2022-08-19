43歲的竹科工程師，每天工作超過12小時，近6個月來肩頸卻僵硬到不行，有時開車倒車時脖子痛到無法往後看，半夜也常因手麻驚醒，脖子也曾睡到半夜痛醒，換了5個枕頭都無法改善，白天也經常感到頭暈頭痛，無法集中注意力，求診復健科後才發現久坐又缺乏運動所致。

「久坐會導致慢性疼痛、腦神經問題及心血管疾病的3大健康問題。」復健科醫師李薇指出，慢性疼痛包括：肩頸痠痛、下背痛、滑鼠手，長時間不動會導致全身肌肉失衡，常有圓肩、烏龜頸、駝背、小腹突出等錯誤姿勢，容易造成肩頸、下背及臀部肌肉筋膜沾黏，嚴重的頸椎或腰椎脊椎會長骨刺、椎間盤突出壓到到神經，患者有疼痛或手腳麻的情形。

至於有關腦神經問題，李薇表示，久坐族加上過勞，身體動能不足，血液循環差而無法將全身廢物帶走，過多體廢物堆積在被過度使用的肩頸、下背、手部的筋膜中，除產生疼痛以外，脖子過緊的肌肉也阻礙血液進到腦，產生偏頭痛、淺眠、失眠。

李薇表示，許多電腦族因工作壓力大，水喝過少，血管的血液過度濃稠，廢物堆積在血管壁上，容易產生血管栓塞、動脈硬化，進而產生心血管疾病。加上外食多是精緻飲食易產生肥胖，身體呈現在慢性發炎的狀態下，導致各種慢性疾病甚至癌變。

電腦久坐族該怎麼遠離疾病？李薇建議，工作時要注意坐姿，不要駝背，背部要靠到椅背，電腦銀幕高度在眼睛正前方，不低頭，下巴要保持內縮才能減少頸椎壓。每半小時身體活動活動、拉筋伸展，多喝水幫助血液循環。保持規律運動習慣，若已經有筋膜疼痛僵硬患者可以嘗試溫和伸展運動及游泳。不過身體如有任何不舒服，李薇建議應先到專業醫師及醫療院所檢查評估，才能對症治療。