苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部位在苗栗市民族路，過去曾是縣長徐耀昌等人競選總部。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部完工，19日晚間將舉行啟動晚會。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦設在苗栗市的競選總部已經籌建完成，並將在19日晚間舉行啟動晚會，卻招來無黨籍苗栗縣長參選人宋國鼎質疑總部是違建，並要縣府盡速拆除。鍾東錦競選總部下午特別澄清，總競選部搭建規劃、過程，都有專業的建築師與安全技師參與，臨時建物申請也已經送出，目前處於補件階段，使用上安全無虞，建議身兼律師的宋議員，除了熟悉法律規定外，還要多多走訪18鄉鎮市，熟悉在地風土民情，作一個兼顧情理法的大律師。

鍾東錦的競選總部將設在苗栗市民族路，近日已經搭建完成，為了展現不一樣的選戰，凸顯苗栗朝向觀光科技大縣的願景主軸，鍾東錦特地將競選總部規畫成為苗栗願景館，並利用周邊空地，安排設置「鯨樂園」親子遊憩活動，並將在19日晚間舉行啟動儀式，安排熱鬧的歌舞表演，歡迎民眾一同前來同歡。

結果，就在啟動前夕，同樣要參選苗栗縣長的縣議員宋國鼎指摘鍾東錦的競選總部是違建，並要求苗栗縣府及市公所依法拆除。

鍾東錦競選總部19日下午發出聲明表示，感謝宋國鼎的提醒，不過，競選總部搭建規劃、過程，都有專業的建築師與安全技師參與，臨時建物申請也已經送出，目前處於補件階段，使用上安全無虞，在選舉期間，為了避免讓鄉親總是籠罩在謾罵、抹黑的氣氛中，也將開放戶外場地，作為民眾休閒、遊憩使用，營造快樂願景的環境。

鍾東錦競選總部指出，宋國鼎也將參與苗栗縣長選戰，但對於苗栗縣各鄉鎮市的發展狀況，可能還相當陌生，目前鍾東錦競選總部所在地，過去曾是縣長劉政鴻、立法委員徐志榮、以及縣長徐耀昌的競選總部，沿用至今曾經被譽為苗栗縣最佳福地，建議身兼律師的宋國鼎，除了熟悉法律規定外，還要多多走訪18鄉鎮市，熟悉在地風土民情，作一個兼顧情理法的大律師。

鍾東錦競選總部執行長兼發言人徐廷琮表示，競選總部還在籌備階段，預計9月中下旬才會正式成立、使用，今天聯歡晚會活動，是在戶外廣場，也依集會遊行法，向苗栗縣警察局申請核准，歡迎鄉親前往參加。