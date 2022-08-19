周五官方公布的數據指出，由於線上購物的促銷活動刺激，英國民眾在上個月的零售花費高於預期。

英國統計局(ONS)表示，經通膨和季節因素調整後，七月零售銷售為意外的月增0.3%，年減3.4%；六月數據經修正後為月減0.2%。而路透調查經濟學家對七月的預測為月減0.2%，年減3.3%。

ONS經濟學家Darren Morgan說，由於零售商告訴我們，一系列優惠和促銷活動提振了銷售額，讓線上銷售在七月確實有所回升。不過燃油銷售有所下降，但有證據顯示，極端炎熱的天氣讓旅行人數有所減少。

亞馬遜七月在英國舉行年度黃金促銷活動。ONS表示，線上零售商獲得了更多銷售，特別在日用商品上。

不過ONS表示，長期來看，銷售是呈下降趨勢。英國央行(BoE)警告稱，高通膨很可能在今年稍晚導致英國陷入衰退。

超市集團此前公佈報告稱，消費者已轉向更廉價的商品。而冷凍食品連鎖商Iceland本周稍早表示，將向最貧困的顧客提供最多100英鎊(約合119美元)的無息貸款。