華南永昌櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」(中文簡稱：永昌富櫃200N)到期日為111年9月29日，自111年9月30日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，永昌富櫃200N最後交易日為111年9月27日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。投資人權益相關事項請查詢華南永昌綜合證券股份有限公司網站；上開所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。