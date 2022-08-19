華南永昌櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」(中文簡稱：永昌富櫃200N)到期日為111年9月29日，自111年9月30日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，永昌富櫃200N最後交易日為111年9月27日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。投資人權益相關事項請查詢華南永昌綜合證券股份有限公司網站；上開所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。

《產業》台北文華東方酒店 9月2日辦大型徵才
《光電股》8月看俏 大立光緩步填息
《金融股》中信證主辦 奇鈦科上櫃前現增發行新股案
#200 #9月 #富櫃 #最後交易日 #111年