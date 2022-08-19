疫情穩定搶報復性餐飲消費商機，王品集團台灣事業群催足油們加速拓點展店，旗下「丰禾台式小館」8月20日台中二店大里開幕，7、8兩月暑期旺季就開出13家新店，高效率拓點領先同業。

王品集團旗下「丰禾台式小館」8月20日台中二店大里開幕，推出大里店限定優惠，8月20日至8月21日、8月27日至8月28日於中午12點、晚上6點用餐，每人招待超Q小豬包，8月20日至9月20日，來大里店內用、外帶消費贈「糖醋鱸魚招待券」或參與指定任務「滿千再贈招牌丰禾起家雞」。王品集團最資深的火鍋品牌「聚日式鍋物」相隔2年後，8月26日重回台南安平，推出台南限定優惠，即日起至8月25日加入聚日式鍋物LINE好友即可領取4人同行88折優惠。

大里區德芳南路號稱「公益路第二」，也是台中人聚餐的首選地段，王品集團丰禾台式小館位於大里一級餐飲戰區德芳南路上，集團在大里商圈已有陶板屋、品田牧場、hot7鐵板燒、石二鍋等4家門店，品牌涵蓋中餐、火鍋、日式料理、鐵板燒等多樣菜系，滿足顧客各種聚餐需求，更為大里帶來更多餐飲商機。

王品集團調查大里商圈多為日式鍋物，鮮少台菜料理，台中第2家王品丰禾台式小館讓大里民眾，不需到台中市區，也能就近品嚐色、香味俱全的經典功夫台菜，還有上班族最愛的個人餐及選擇與口味更豐富的2~6人套餐，客單價從450元起，都能體驗到「政府認證的台菜12強」台式美味。

「丰禾台式小館」以新鮮傳統在地食材，結合純樸料理手法，燒出一道道豐盛美味，創新呈現「大菜小做、小吃升級」家鄉味台菜。「丰禾台式小館」主張「人少也能吃到一桌澎湃台菜」，「丰盛個人餐」只要249~269元，由主廚精選8道主菜，「丰禾起家雞」選用稀有鹿野雞，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜，以三提三放於熱水中低溫慢煮，使皮黃肉嫩，肉質更滋潤鮮甜，再搭配桔醬蘸著肉吃，微甜的酸味帶出鮮美肉質、「排骨芋頭米粉湯個人餐」主廚用芋頭高湯與自製紅蔥頭酥、搭配彈牙的米粉，香氣十足，清爽不膩口，搭配大塊炸排骨，讓一個人吃菜配飯，也可以豐盛美好。

台南人8月26日準備開吃聚日式鍋物，擁有18年火鍋經驗的「聚日式鍋物」以「主題火鍋+自助吧」為特色、從最低288元起切入火鍋市場，主打「新鮮自助吧、海陸雙拼、肉肉瀑布」，以新鮮食材、高CP值深受消費者熱愛，其中松露蕈菇日式炊飯、綠藻昆布烏龍麵、日本讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等特色副食，讓吃火鍋有多種不同搭配吃法，另有札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋當作餐後甜點、還可以搭配日式蕨餅、黑糖珍珠等配料…等多元自助吧，提供消費者自由享用。「聚 日式鍋物」 最受歡迎菜單首推「札幌起司牛奶鍋」，以「牛奶熊」在鍋裡泡湯，造型超萌可愛、好拍，是網路人氣第一名的鍋物，加上桌邊現刨起司的服務，奶香醇厚的起司口感更豐富、另推出新湯頭「激辛麻辣熊」，主廚特調麻辣醬料與嚴選中藥材熬煮而成的麻辣湯，更添香氣，麻與辣口感交融，火辣濃郁帶勁。