富邦金（2881）19日下午舉行第2季法人說明會，公布上半年稅後淨利694億元，年減21.3％，每股盈餘5.62元，稅後淨利及每股盈餘仍居業界第一。不過，淨值為6,268億，普通股每股淨值為44.98元，較去年同期淨值達8,419億元、每股淨值75.01元明顯縮水。

富邦金表示，截至2022年6月底，因稅後獲利波動與資產規模擴增，資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）仍維持相當良好水準，分別為1.34％、17.61％。富邦金控並已於8月10日公布7月自結稅後淨利140.48億元，累計今年前七月稅後淨利834.52億元，每股盈餘為6.81元，今年前七月獲利及每股盈餘皆居金控獲利之冠。

針對富邦金控各子公司來看，富邦金表示，富邦人壽上半年稅後盈餘市場第一；初年度、續年度及初年度等價保費業界第二，富邦人壽在今年6月底淨值3,120億元，淨值比6.5％，截至3月底為前六大同業最高，RBC持續逾300％，資本水準維持良好。

富邦金表示，台北富邦銀行稅後淨利創同期新高，總資產規模穩定提升，在台北富邦銀行今年上半年稅後淨利117億元，較去年同期成長25％，創歷年同期新高；總資產規模3.26兆元，較去年同期成長14％。受惠台美升息與資產規模成長，帶動利息淨收益較去年同期成長13.2％；由於認列轉投資韓國現代信用卡廉價購買利益28.2億元，其他淨收益大幅成長；整體淨收益較去年同期成長17.0％。

至於富邦產險的部分，富邦金表示，富邦產險今年上半年主因防疫保單影響，稅後淨損33.67億元。富邦產險上半年簽單保費成長13.6％，個人保險與企業保險皆優於市場表現；簽單保費市佔率持續提升，上半年達26.0％，連續41年穩居市場龍頭；投資報酬率8.99％，資本利得維持良好。防疫險部分，截至7月底有效保單約160萬件，累計前七月之直接損失近300億元，自留損失約150億元。6月已收回負債項下危險變動特別準備金30億元，權益項下重大事故特別準備金37.2億元。

另外，富邦證券上半年稅後淨利13.08億元，富邦金表示，主要受台股上半年呈量縮價跌走勢，日均成交值較去年同期減少31％影響。經紀業務市佔率排名市場前三大；展望未來與日盛證整併發揮效益，將有助各項業務市佔提升，其中經紀、融資及複委託業務亦可望穩居市場前三大。

至於富邦銀行（香港）及富邦華一銀行部分，富邦金說，由於資產成長帶動，富邦銀行（香港）今年上半年稅後淨利港幣2.03億元，較去年同期成長2.3％。富邦銀行（香港）上半年企業放款及房貸穩健成長，帶動放款、存款餘額較去年同期分別成長14.4％、16.4％。截至6月底淨利差為1.27％，資產品質維持穩健。

富邦金說，富邦華一銀行今年上半年受惠資產規模與淨利差增加帶動，利息淨收益較去年同期成長18.5％，稅後淨利人民幣2.52億元，較去年同期成長14.8％。上半年存放款規模穩健成長，受惠存放款結構優化及資金成本控管得宜，淨利差較去年同期成長5bps，資產品質仍維持穩健。